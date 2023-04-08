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وول ستريت جورنال تنفي تهمة «التجسس» الموجهة إلى مراسلها في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أبريل 2023, 12:27 مساء
وول ستريت جورنال تنفي تهمة «التجسس» الموجهة إلى مراسلها في روسيا
الساحة الحمراء في موسكو، 6 مايو 2020. (أ ف ب)
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نفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، بشدة الجمعة تهمة «التجسس» التي وجهتها روسيا رسميا، إلى صحفيها إيفان غيرشكوفيتش، المحتجز في موسكو.

وكانت وكالة تاس الحكومية، ذكرت نقلا عن مصدر لم تحدده في قوات الأمن أن السلطات الروسية «اتهمت»، مراسل «وول ستريت جورنال» الذي كان يعمل في وكالة فرانس برس في الماضي، «بالتجسس لحساب بلده».

وأضافت الوكالة أن الصحفي، «نفى بشكل قاطع جميع التهم وقال إن أنشطته في روسيا صحفية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

«مطالبة بالإفراج الفوري عن إيفان»
ودانت صحيفة الأعمال الأميركية اليومية في بيان، التهم، مؤكدة أنها «باطلة»، قائلة «كما قلنا منذ البداية هذه الاتهامات باطلة بالكامل وغير مبررة، ونواصل المطالبة بالإفراج الفوري عن إيفان».

وذكرت وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس أن محاكمة غيرشكوفيتش تجري على أساس المادة 276 من القانون الجنائي الروسي، الذي ينص على عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا لهذه التهمة. وتمهد لائحة الاتهام هذه الطريق لمحاكمة لم يعلن موعدها بعد.

- توجيه تهمة التجسس رسميا إلى الصحفي الأميركي الموقوف في روسيا

اعتقلت أجهزة الأمن الروسية المراسل الأسبوع الماضي أثناء تغطيته في يكاترينبورغ في جبال الأورال. وقد اتهمته السلطات خصوصا بجمع معلومات عن صناعة الدفاع الروسية.

وعلى غرار «وول ستريت جورنال»، دعت السلطات الأميركية وعلى رأسها الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، الكرملين إلى إطلاق سراح الصحفي.

لكن موسكو أكدت للسفيرة الأميركية الجديدة لدى روسيا لين تريسي، الخميس، أن ممارسة الضغوط في هذا الملف أمر «غير مجد».

«ضجيج من أجل الضغط على السلطات الروسية»
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن «الضجيج حول هذه القضية.. من أجل الضغط على السلطات الروسية وعلى المحكمة التي ستقرر مصير إيفان غيرشكوفيتش لا فائدة منه ولا معنى له».

وكانت «وول ستريت جورنال»، طالبت الأسبوع الماضي في افتتاحية «بطرد السفير الروسي من الولايات المتحدة والصحفيين الروس العاملين هناك، على الأقل».

ولم تمنع تحذيرات موسكو الديموقراطي تشاك شومر والجمهوري ميتش ماكونيل، أعلى مسؤولين في مجلس الشيوخ الأميركي، من الدعوة في بيان مشترك قل مثيله الجمعة، إلى إطلاق سراح الصحافي.

ودان البرلمانيان ما اعتبراه «اعتقالا تعسفيا»، وطالبا «بالإفراج الفوري عن هذا الصحافي المستقل الذي يحظى بتقدير في جميع أنحاء العالم».

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