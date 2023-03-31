محامية ترامب تتوقع مثوله أمام المحكمة الثلاثاء في قضية «الممثلة الإباحية»

القاهرة - بوابة الوسط

توقعت محامية دونالد ترامب أن يمثل الرئيس الأميركي السابق أمام المحكمة الثلاثاء، بعد أن وجهت هيئة محلفين كبرى اتهامات إليه بشراء صمت ممثلة إباحية العام 2016.

وأوضحت سوزان نيتشيليس في بيان اليوم الجمعة موجه إلى وكالة «فرانس برس»، «نتوقع تلاوة لائحة الاتهام الثلاثاء»، دون أن تذكر مزيد التفاصيل.

تأكيد توجيه الاتهامات لترامب

وأمس الخميس، أكد المدعي العام توجيه الاتهام لترامب وأفاد مكتبه بأنه تواصل مع محامي الأخير لـ«تنسيق تسليم نفسه (...) من أجل مثوله لتلاوة الاتهام».

وقال الناطق باسم مدعي عام مانهاتن ألفين براغ في بيان إنه «سيجرى توفير الإرشادات عند اختيار موعد توجيه الاتهام»، مضيفا أن قرار الاتهام لا يزال مختوما.

رئيس «النواب» الأميركي ينتقد توجيه الاتهام لترامب

واعتبر رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفين مكارثي، الخميس، أن قرار توجيه الاتهام إلى دونالد ترامب ألحق بالبلاد «أضرارا لا يُمكن إصلاحها»، في وقتٍ يشن حلفاء الرئيس السابق هجوما عنيفا على الديموقراطيين والمسؤولين القضائيين.

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وقال مكارثي إن المدعي العام في مانهاتن الديمقراطي ألفين براغ «أضر ببلادنا بشكلٍ لا يمكن إصلاحه، في محاولة للتدخل في انتخاباتنا الرئاسية»، مضيفا: «الشعب الأميركي لن يتسامح مع هذا الظلم، ومجلس النواب سيُحاسب ألفين براغ واستغلاله غير المسبوق للسلطة»، حسب وكالة «فرانس برس».

منافس ترامب يرفض توجيه الاتهام للرئيس السابق

وانتقد رون ديانتيس، المنافس الأبرز لدونالد ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات العام 2024 الرئاسية، توجيه الاتهام للرئيس السابق واصفا الأمر بأنه «منافٍ للقيم الأميركية».

وقال حاكم فلوريدا ديسانتيس، إنه «لن يساعد في طلب تسليمه بالنظر إلى الظروف المشكوك فيها للائحة الاتهام التي وصفها بأنها جزء من أجندة سياسية».