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نجل ترامب يعتبر اتهام والده «استهدافًا لخصم سياسي»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 31 مارس 2023, 01:03 صباحا
نجل ترامب يعتبر اتهام والده «استهدافًا لخصم سياسي»
إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي. (فرانس برس)
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انتقد إريك نجل دونالد ترامب، الخميس، الادعاء العام بعد أن صوتت هيئة محلفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام للرئيس الجمهوري السابق على خلفية مبالغ جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحية، واصفًا القضية بأنها ذات دوافع سياسية.

وقال إريك، الابن الثاني لترامب، على «تويتر» «هذا سوء تصرف قضائي ينتمي إلى دول العالم الثالث. إنه استهداف انتهازيّ لخصم سياسي في عام الحملات الانتخابية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- هيئة محلفين في نيويورك توجه الاتهام لترامب في قضية «الممثلة الإباحية»

محامي ستورمي دانيالز: «لا أحد فوق القانون»
في حين صرّح محامي نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز بأن توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق يظهر أن «لا أحد فوق القانون».

وقال كلارك بروستر إن «اتهام دونالد ترامب ليس مدعاة للفرح»، مضيفًا «الآن لندع الحقيقة والعدالة تسودان».

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