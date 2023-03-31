هيئة محلفين في نيويورك توجه الاتهام لترامب في قضية «الممثلة الإباحية»

القاهرة - بوابة الوسط

صوتت هيئة محلفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات مالية جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحية قبل انتخابات عام 2016، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة الخميس.

ويُرجّح الإعلان الأيام المقبلة عن لائحة الاتهام الممهورة بختم من مكتب المدعي العام في مانهاتن، حسبما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن أربعة أشخاص على دراية بالموضوع، بحسب وكالة «فرانس برس».