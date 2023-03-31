ترامب يعلق على قرار اتهامه في قضية «الممثلة الإباحية»

القاهرة - بوابة الوسط

رفض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الخميس، قرار توجيه الاتهام له في قضية شراء صمت نجمة أفلام إباحية تزعم أنه أقام علاقة معها، وصبَّ جام غضبه على الادعاء العام وخصومه السياسيين.

وقال ترامب في بيان «هذه ملاحقة سياسية وتدخّل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ»، مضيفًا «أعتقد أن هذه الملاحقة سوف تأتي بنتائج عكسية على جو بايدن»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وفي وقت سابق الخميس، صوتت هيئة محلفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات مالية جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحية قبل انتخابات عام 2016، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة الخميس.

ويُرجّح الإعلان الأيام المقبلة عن لائحة الاتهام الممهورة بختم من مكتب المدعي العام في مانهاتن، حسبما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن أربعة أشخاص على دراية بالموضوع.

وقد يُصبح الجمهوري البالغ 76 عامًا أول رئيس سابق أو رئيس في المنصب يُوجَّه إليه الاتهام بارتكاب جناية، وذلك على أعتاب الانتخابات الرئاسية التي يسعى ترامب إلى خوضها في 2024.