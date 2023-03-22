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«عاملوه مثل كلب».. وفاة أميركي أسود على يد الشرطة بمستشفى للأمراض العقلية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 مارس 2023, 11:46 صباحا
«عاملوه مثل كلب».. وفاة أميركي أسود على يد الشرطة بمستشفى للأمراض العقلية (فيديو)
صورة غير محددة التاريخ وزعها المحامي بن كرامب للأميركي إيرفو أوتيينو، 6 مارس 2023. (أ ف ب)
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توفي شاب أميركي أسود عمره 28 عاما لدى إدخاله مستشفى للأمراض العقلية أثناء محاولة نحو عشرة من أفراد الشرطة وعناصر أمن المستشفى السيطرة عليه، فيما قالت والدة الشاب إن نجلها «عومل مثل كلب».

ووجهت السلطات اتهامات بالقتل على خلفية وفاة إيرفو أوتيينو في السادس من مارس، بحق الشرطيين وعناصر الأمن، ما سلط الضوء على وحشية أفراد تطبيق القانون الأميركيين ومعاملة المرضى النفسيين على وجه الخصوص. وكان أوتيينو مكبل اليدين وموثق الساقين عندما أحضرته الشرطة من سجن مقاطعة هنريكو قرب ريتشموند بولاية فرجينيا، إلى المستشفى المركزي في بيترسبرغ المجاورة، وفق وكالة «فرانس برس».

فيديو يوثق الواقعة
ونشرت جريدة «واشنطن بوست» تسجيلا مصورا مدته تسع دقائق من تسجيلات كاميرات المراقبة في المستشفى ومدتها 27 دقيقة لوقائع الحادثة. وتُظهر مقتطفات التسجيل سبعة شرطيين وهم يُحضرون أوتيينو الذي كان عاري الصدر ومن دون حذاء، إلى غرفة في المستشفى في السادس من مارس. ولا يبدي أوتيينو مقاومة كما يظهر في التسجيل.

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ثم يثبتونه أرضا لفترة طويلة، دون أن تتضح أسباب ذلك، وينبطح عنصر عليه فيما يضغط آخر على ما يبدو على رأس أو عنق أوتيينو، بينما يراقب ما يصل إلى عشرة من موظفي المستشفى ما يحدث، وبعضهم يقدم المساعدة أحيانا. وفي النهاية يتوقف عن الحراك وتفشل محاولات الشرطة وموظفي المستشفى لإنعاشه.

توجيه اتهامات بالقتل من الدرجة الثانية
وُجهت إلى سبعة شرطيين وثلاثة من موظفي المستشفى وغالبيتهم أيضا من السود الأميركيين، تهمة القتل من الدرجة الثانية على خلفية الواقعة. واعتقلت الشرطة أوتيينو قبل ثلاثة أيام بعد أن تعرض لأزمة نفسية.

وبعد احتجازه لثلاثة أيام في السجن المحلي نُقل إلى المستشفى المركزي بالولاية حيث توفي. وحسب نتائج الأولى للتشريح فقد توفي اختناقا أثناء «تقييده جسديا»، على ما قالت مدعية مقاطعة دينويدي آن كابل باسكرفيل.

«عومل مثل كلب»
والأسبوع الماضي قالت والدته كارولاين أوكو إنه «يعاني من مرض نفسي»، وقالت: «ابني عومل مثل كلب، أسوأ من كلب. شاهدت ذلك بأم عيني ... خنقوا طفلي». واستعانت العائلة بالمحامي بن كرامب المعروف على مستوى البلاد والذي مثل عائلات عدد من الأميركيين الأفارقة الذين قتلوا أو أصيبوا أثناء توقيفهم من الشرطة.

وقارن كرامب بين قضية أوتيينو ومقتل جورج فلويد، الأميركي الأسود الذي أثار مقتله في العام 2020 تحت ركبة شرطي في مينيابوليس صدمة في العالم وتظاهرات للتنديد بالعنصرية والوحشية التي تمارسها الشرطة.

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