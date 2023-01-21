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شرطيون وممرضان يدفعون ببراءتهم في وفاة رجل أسود في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 11:37 صباحا
شرطيون وممرضان يدفعون ببراءتهم في وفاة رجل أسود في الولايات المتحدة
عناصر شرطة يقفون قرب محيط البيت الأبيض، 24 يونيو 2020, (أ ف ب)
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دفع ثلاثة شرطيين وممرضان، متهمون بالتسبب في وفاة الشاب الأسود إيلايجا ماكلين، في العام 2019 أثناء توقيفه، ببراءتهم الجمعة في ولاية كولورادو، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وفي أغسطس 2019، توفي ماكلين عندما كان يبلغ 23 عامًا بنوبة قلبية بعدما أوقفه عناصر من الشرطة وثبتوا رقبته وحقنوه بالقوة بمادة مهدئة، حسب وكالة «فرانس برس».

ولم تستقطب وفاته حينها انتباه وسائل الإعلام الأميركية التي سلطت الضوء على هذه القضية بعد مقتل جورج فلويد، وهو أميركي أسود أيضا خلال عملية للشرطة في مايو 2020.

رجل أسود يتصرف بطريقة «مشبوهة»
وبدأت الإجراءات ضد المتهمين الخمسة في سبتمبر 2021، بناء على ما خلُص إليه تحقيق خاص فتح بناء على طلب حاكم هذه الولاية الأميركية أمام الفضيحة التي أثارتها وفاة الشاب، وجمعت عريضة تدعو لإعادة فتح التحقيق أكثر من ثلاثة ملايين توقيع.

ودفع الخمسة ببراءتهم الجمعة في محكمة كولورادو، حسب صحيفة «دنفر بوست».

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وفي يوم الحادث، جرى استدعاء الشرطة من قبل شخص قال إن رجلًا أسود يتصرف بطريقة «مشبوهة» و«غريبة» ويضع نظارات تزلج في أحد شوارع أورورا.

وأكد شرطي أن ماكلين الذي لم يكن يحمل سلاحا، حاول سحب مسدسه.

وأشارت عائلة الضحية إلى أنه كان ذاهبا لشراء مشروب، وغالبًا ما كان يضع نظارات التزلج هذه.

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