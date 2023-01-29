حل وحدة الشرطة المتهمة بمقتل أميركي أسود بعد ضربه

القاهرة - بوابة الوسط

قامت شرطة ممفيس السبت بحل وحدة ينتمي إليها الشرطيون الخمسة المتهمون بالتسبب في مقتل الأميركي من أصل أفريقي يبلغ 29 عامًا بعد ضربه بشكل مبرح، في حادثة مروعة صدمت الولايات المتحدة.

أعاد مقتل تايري نيكولز إطلاق الجدل حول عنف الشرطة في الولايات المتحدة، حيث لا تزال ذكرى مقتل ورج فلويد العام 2020 على يد شرطي أبيض ماثلة في الأذهان، مع الشعور بأن التظاهرات الضخمة التي تلت الحادث لم تغير شيئًا، بحسب «فرانس برس».

وينتمي الشرطيون الخمسة، وهم أنفسهم من السود، إلى وحدة «ممفيس سكوربيون» التي شُكلت في نوفمبر 2021 بهدف الحد من الأنشطة غير القانونية في الأحياء المضطربة من خلال نشر المزيد من عناصر الشرطة فيها.

حل وحدة سكوربيون بشكل نهائي

وقالت شرطة ممفيس في بيان السبت «من مصلحة الجميع حل وحدة سكوربيون بشكل نهائي» مضيفة أن «عناصر الشرطة في الوحدة وافقوا دون تحفظ» على ذلك.

ورحبت عائلة نيكولز بالقرار في بيان أصدره محاموها معتبرة أنه «ملائم ويتناسب مع الوفاة المأساوية لتايري نيكولز كما أنه لائق وعادل بالنسبة لجميع مواطني ممفيس». وأضافت العائلة «نأمل أن تتخذ المدن الأخرى خطوات مماثلة مع وحدات الشرطة (في الأحياء المضطربة) في المستقبل القريب للشروع في بث ثقة أكبر في مجتمعاتها».

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في وقت سابق، ذكرت قائدة شرطة ممفيس سيريلين ديفيس التي أنشأت هذه الوحدة أن «سكوربيون» حققت نجاحات في بداياتها، لا سيما انخفاض الجريمة في العام 2022 بعد أن بلغت جرائم القتل عددًا قياسيًا مع 345 جريمة قتل في العام السابق.

1186 حالة وفاة نجمت عن احتكاك مع الشرطة

وقالت لشبكة «سي.إن .إن» إن وحدة سكوربيون، الذي يرمز اسمها إلى الأحرف الأولى من «عملية جرائم الشوارع لاستعادة السلام في أحيائنا» (Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods)، كان هدفها «الحد من أعمال العنف المسلحة، وأن يكون لها حضور ظاهر في المجتمعات وأن تؤثر على تزايد الجرائم».

في العام 2022، أي بعد عامين من وفاة جورج فلويد، بلغ عدد الأشخاص الذين قتلوا في احتكاك مع الشرطة رقمًا قياسيًا، مع 1186 حالة وفاة، هو الأعلى منذ عشر سنوات، بحسب موقع «مابينغ بوليس فايولنس» Mapping Police Violence.

وأقيل الشرطيون المتورطون في مقتل نيكولز ووجهت إليهم تهمة القتل وأودعوا السجن. أُطلِق أربعة منهم فيما بعد بكفالة.