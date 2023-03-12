الخارجية الإيرانية: توصلنا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتبادل سجناء

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان للتليفزيون الحكومي، الأحد، إن إيران والولايات المتحدة توصلتا لاتفاق تبادل سجناء، مضيفًا أنه يأمل في أن يجري التبادل قريبا.

وقال عبداللهيان «توصلنا إلى اتفاق في الأيام الأخيرة فيما يتعلق بقضية تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة، وإذا سارت الأمور على ما يرام من الجانب الأميركي، أعتقد أننا سنشهد تبادلًا للأسرى في فترة وجيزة»، بحسب «رويترز».

وأضاف وزير الخارجية الإيراني «من ناحيتنا كل شيء جاهز، في حين تعمل الولايات المتحدة حاليًا على التنسيق الفني النهائي». ومن بين الأميركيين العديدين المحتجزين في إيران سياماك نمازي، وهو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية، وصدر في العام 2016 حكم بسجنه عشر سنوات بتهمة التجسس والتعاون مع الحكومة الأميركية.

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سلسلة محادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن

وكذلك عماد شرقي، وهو رجل أعمال إيراني أميركي اعتُقل أول مرة العام 2018 عندما كان يعمل في شركة استثمار تكنولوجي، وهو مسجون أيضًا في إيران، وكذلك عالم البيئة الإيراني الأميركي مراد طهباز الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب الجنسيتين الأميركية والإيرانية.

وقالت مصادر إيرانية إن دولتين بالمنطقة تشاركان في سلسلة المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإطلاق سجناء.

وسعت طهران على مدى سنوات إلى الإفراج عن أكثر من 12 إيرانيًا محتجزين في الولايات المتحدة، بينهم سبعة إيرانيين أميركيين مزدوجي الجنسية، وإيرانيان يحملان إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وأربعة إيرانيين ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة.