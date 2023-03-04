  • Alwasat News
Atwasat

المحكمة الدستورية في بلجيكا تمهد الطريق لتبادل محكومين مع إيران

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 12:33 مساء
المحكمة الدستورية في بلجيكا تمهد الطريق لتبادل محكومين مع إيران
تظاهرة في بروكسل للمطالبة بالإفراج عن أوليفييه فنديكاستيل المحتجز في إيران. 22 يناير 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

مهدت المحكمة الدستورية في بلجيكا الطريق أمام تبادل محتمل لمحكومين بين بروكسل وطهران، للسماح بعودة المحتجز البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، ضمن شروط معينة.

وأعلنت المحكمة العليا في بيان الجمعة أنها «رفضت دعوى الطعن» التي رفعها معارضون إيرانيون في المنفى، ضد القانون البلجيكي الصادر في يوليو 2022 وينص على نقل محكومين، لكنها حذرت من أنه في حالة النقل الفعلي لمدان إيراني إلى بلده الأصلي، يجب على الحكومة البلجيكية أن تسمح بأن يكون القرار قابلا للطعن امام القضاء، بحسب وكالة «فرانس برس».

واوضحت المحكمة أن «الحكومة، عندما تتخذ قرار نقل، عليها إبلاغ الضحايا بأفعال المدان المعني حتى يتسنى لهم مراجعة شرعيتها بشكل فعال من قبل المحكمة الابتدائية».

وأثار اتفاق «نقل أشخاص محكومين» المبرم بين بروكسل وطهران الجدل منذ الإعلان عنه الصيف الماضي، واعتبرته الحكومة البلجيكية وسيلة للإفراج عن فانديكاستيل، وهو عامل إغاثة تحتجزه طهران منذ 24 فبراير، وصدرت بحقه أحكام بالسجن لفترة إجمالية تبلغ 40 عاما بتهمة «التجسس»، يفترض أن يمضي مدة أطولها 12 عامًا ونصف، حسب السلطات الإيرانية.

لكن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو ائتلاف معارض في المنفى، طعن في المعاهدة أمام محاكم عدة ورأى فيها تمهيداً للإفراج عن أحد الدبلوماسيين الإيرانيين، أسد الله أسدي الذي حكمت عليه محكمة بلجيكية في 2021 بالسجن عشرين عامًا بتهمة الإرهاب، وتسليمه لإيران.

- تظاهرة في بلجيكا للمطالبة بالإفراج عن عامل إغاثة مسجون في إيران

ودين الدبلوماسي أسد الله أسدي، عام 2021 بتدبير مخطط لتفجير تجمع للمجلس الإيراني المعارض في ضواحي باريس، في 30 يونيو 2018، وأثارت هذه القضية توترا بين طهران وعدد من العواصم الغربية.

«ظروف سجن غير إنسانية»
ودانت إيران بشدة هذا الحكم، معتبرة أن أسدي الذي اعتقل في الأول من يوليو 2018 في ألمانيا (كان دبلوماسيا يعمل في النمسا آنذاك)، كان ينبغي أن يستفيد من حصانته الدبلوماسية.

في ديسمبر 2022 ، حكمت المحكمة الدستورية لصالح المعارضين الإيرانيين و«علقت» الاتفاق الإيراني البلجيكي.

وتواصلت تعبئة أقارب فانديكاستيل خلال الشهرين الماضيين، بعد أن أعلنت السلطات الإيرانية إدانته، وحُكم على البلجيكي البالغ من العمر 42 عامًا والناطق بالفرنسية، بالإضافة إلى عقوبة السجن، بالجلد 74 مرة.

وحضّ رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الأربعاء، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على الإفراج «الفوري» عن عامل الإغاثة، مستنكرًا «ظروف سجنه غير الإنسانية».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة

غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة
الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير

طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد ...
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»
الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يلتقي ليفربول في قمة الجولة 26

الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يلتقي ليفربول في قمة الجولة 26
دوري السلة الأميركي: ليبرون جيمس يغيب عن الملاعب للإصابة

دوري السلة الأميركي: ليبرون جيمس يغيب عن الملاعب للإصابة
بعد انقراضه 24 سنة.. ظهور طائر نادر في مدغشقر

بعد انقراضه 24 سنة.. ظهور طائر نادر في مدغشقر
رئيس نادي الاتحاد عبر «في التسعين»: لدينا رؤية جديدة وسنعتمد على الشباب

رئيس نادي الاتحاد عبر «في التسعين»: لدينا رؤية جديدة وسنعتمد على الشباب
رئيس الأهلي طرابلس يفجر مفاجأة عبر في التسعين: رغبنا في إقالة المدرب منذ فترة

رئيس الأهلي طرابلس يفجر مفاجأة عبر في التسعين: رغبنا في إقالة المدرب منذ فترة
«فرانس برس»: إيران على عتبة صنع قنبلة نووية وزيارة منتظرة لمدير «الطاقة الذرية»

«فرانس برس»: إيران على عتبة صنع قنبلة نووية وزيارة منتظرة لمدير «الطاقة الذرية»
دمية تستحيل «أيقونة وطنية» في اليابان

دمية تستحيل «أيقونة وطنية» في اليابان
جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق

جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق
كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي

كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي
في العدد 380: مصير «مناورة باتيلي».. وأزمة مرتبات الليبيين

في العدد 380: مصير «مناورة باتيلي».. وأزمة مرتبات الليبيين
شاهد.. «في التسعين» يكشف هوية مدربي قطبي طرابلس

شاهد.. «في التسعين» يكشف هوية مدربي قطبي طرابلس
جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج

جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج
كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
غضب في اليونان بعد كارثة القطارين ومدير محطة لاريسا يمثل أمام القضاء
غضب في اليونان بعد كارثة القطارين ومدير محطة لاريسا يمثل أمام ...
وزير الدفاع الروسي يجرى زيارة تفقدية للجبهة مع أوكرانيا
وزير الدفاع الروسي يجرى زيارة تفقدية للجبهة مع أوكرانيا
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتحدث عن «مباحثات بناءة» مع إيران
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتحدث عن «مباحثات بناءة» مع ...
إعلان حالة الطوارئ في فانواتو بسبب الإعصار كيفن
إعلان حالة الطوارئ في فانواتو بسبب الإعصار كيفن
المحكمة الدستورية في بلجيكا تمهد الطريق لتبادل محكومين مع إيران
المحكمة الدستورية في بلجيكا تمهد الطريق لتبادل محكومين مع إيران
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة...
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان...
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان ......
البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة بايدن
البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة بايدن...
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية...
المزيد
ماكرون: كل أطراف النزاع في الكونغو الديمقراطية «قدمت دعما واضحا» لوقف إطلاق النار
ماكرون: كل أطراف النزاع في الكونغو الديمقراطية «قدمت دعما ......
المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب
المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة ......
الاتحاد الأوروبي يدشن جسرا جويا إنسانيا إلى غوما شرق الكونغو الديموقراطية
الاتحاد الأوروبي يدشن جسرا جويا إنسانيا إلى غوما شرق الكونغو......
المحكمة الدستورية في بلجيكا تمهد الطريق لتبادل محكومين مع إيران
المحكمة الدستورية في بلجيكا تمهد الطريق لتبادل محكومين مع ......
إعلان حالة الطوارئ في فانواتو بسبب الإعصار كيفن
إعلان حالة الطوارئ في فانواتو بسبب الإعصار كيفن...
المزيد