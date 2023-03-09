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ضربات تستهدف خاركيف وأوديسا وكييف في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 مارس 2023, 08:05 صباحا
ضربات تستهدف خاركيف وأوديسا وكييف في أوكرانيا
رجال الإطفاء يخمدون النيران المشتعلة في سيارات مدمرة جراء الضربات الروسية في كييف، 9 مارس 2023، (بي بي سي)
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وجه الجيش الروسي ضربات لمنطقتي خاركيف وأوديسا والعاصمة كييف في أوكرانيا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وقال حاكم خاركيف أوليغ سينيغوبوف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ «العدو شنّ نحو 15 ضربة على مدينة خاركيف ومنطقتها. المحتلّون يستهدفون مجدداً بنى تحتية حيوية»، حسب وكالة «فرانس برس».

بدوره قال حاكم منطقة أوديسا ماكسيم مارشينكو إنّ الصواريخ «أصابت البنية التحتية للطاقة في المنطقة وألحقت أضراراً بمبان سكنية»، واصفاً ما تعرّضت له منطقته بـ«ضربة صاروخية ضخمة».

إصابة شخصين في كييف
وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إصابة شخصين جراء انفجارات وقعت بعد الضربات الروسية.

وقال كليتشكو عبر مواقع التواصل الاجتماعي «انفجارات في حيّ هولوسييفسكي بالعاصمة. كلّ الأجهزة في طريقها إلى المكان» الواقع في جنوب المدينة.

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