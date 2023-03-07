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تكتل من 7 دول بقيادة روسيا يبحث سبل تحقيق سلام طويل الأمد في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 09:30 مساء
تكتل من 7 دول بقيادة روسيا يبحث سبل تحقيق سلام طويل الأمد في أفغانستان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت)
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أنشأت روسيا وست دول متاخمة لأفغانستان مجموعة لمناقشة سبل تحقيق سلام طويل الأمد في الدولة التي مزقتها الحرب، ودعا دبلوماسيون في الاجتماع الافتتاحي، الثلاثاء، إلى رفع تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني.

وقالت وزارة الخارجية الأوزبكية إن ممثلين خاصين من روسيا والصين وإيران وباكستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان اجتمعوا في طشقند ويعتزمون الاجتماع بشكل دوري لمناقشة القضايا التي تواجه أفغانستان، بحسب «رويترز».

وذكر ممثل أوزبكستان الخاص عصمت الله إرجاشيف أن المجموعة حثت الدول الغربية على رفع تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني.

استرداد أموال البنك المركزي الأفغاني
وقال في إفادة صحفية «شدد ممثلو هذه الدول على أن أموال البنك المركزي الأفغاني التي ستُرد يجب أن تستخدم في المقام الأول في دفع رواتب معلمي المدارس والأطباء، وفي الوقت نفسه، في دعم عدد من السكان في وضع صعب». وأضاف «أكدوا أيضًا أن ما يقرب من 25 مليون شخص في أفغانستان يتضورون جوعًا ويحرمون من الطعام».

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وجمدت الولايات المتحدة نحو سبعة مليارات دولار قيمة أصول مملوكة للبنك المركزي بعد أن أطاحت طالبان بالحكومة الأفغانية في العام 2021، كما جرى تجميد ملياري دولار في بنوك أوروبية. وقالت واشنطن إن بعض الأموال ستخصص لمؤسسة لينتفع بها مواطنون أفغان.

وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن ستة ملايين شخص في أفغانستان معرضون لخطر المجاعة وإن ثلثي السكان يعانون جوعًا شديدًا وإنهم في أمس الحاجة للمساعدات.

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