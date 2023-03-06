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ترامب يعد بإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية «الكارثية» في يوم واحد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 04:13 مساء
ترامب يعد بإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية «الكارثية» في يوم واحد
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي. (الإنترنت)
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أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي، أنه قادر على إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية بسرعة إذا أعيد انتخابه رئيسا، واصفا إياها بـ«الحرب الكارثية».

وقال ترامب «قبل وصولي إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض سأكون قد أنهيت الحرب الكارثية بين روسيا وأوكرانيا، سأقوم بحل هذه الأزمة خلال يوم واحد.. أعرف جيدا ماذا سأقول لقائدي الدولتين». وأشار ترامب إلى أن هناك «انسجاما كبيرا» بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكد أن الأخير سيستمع إليه، بحسب «يورو نيوز». 

وألمح خلال كلمة ألقاها خلال المؤتمر السنوي للعمل السياسي للمحافظين في مدينة ناشونال هاربر في ولاية ميريلاند، أنه سيخفض الدعم الأميركي لأوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده تخصص أموالا لدعم أوكرانيا تفوق ما تقدمه دول الناتو الأخرى. 

الانتخابات الرئاسية «معركة وجودية»
وأكد ترامب أنه «سيحاسب الصين ماليا على إطلاقها العنان لفيروس كورونا». وانتقد ترامب بشدة الحزب الجمهوري وقال «كان لدينا حزب جمهوري يحكمه محافظون جدد ودعاة للحدود المفتوحة وأغبياء. لن نعود أبدا إلى حزب جمهوري يريد تقديم أموال غير محدودة لخوض حروب خارجية لا نهاية لها». 

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وشدد في كلمته التي استمرت لأكثر من ساعة ونصف، على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون «معركة وجودية»، واصفا إياها بـ«المعركة الأخيرة». وتابع «ليس لدينا خيار آخر، إذا لم نفعل هذا (إذا لم نفز في الانتخابات)، ستضيع بلادنا إلى الأبد».

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