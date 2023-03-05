ترامب يهاجم الجميع في مؤتمر المحافظين الأميركيين ويؤكد أنه المنقذ

القاهرة - بوابة الوسط

أكد دونالد ترامب خلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأميركيين، السبت أنه المرشح الرئاسي الوحيد لانتخابات 2024، القادر على إنقاذ الولايات المتحدة من الديموقراطيين «ذوي النزعة الحربية»، وكذلك «المتعصبين والأغبياء» في الحزب الجمهوري.

وقال الرئيس الأميركي السابق في اليوم الأخير من المؤتمر السياسي الذي عقد في إحدى ضواحي واشنطن، إن الأميركيين يخوضون حاليا «معركة ملحمية لإنقاذ بلادنا من الناس الذين يكرهونها»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبينما سيتوجه الأميركيون إلى صناديق الاقتراع العام المقبل للتصويت في الانتخابات الرئاسية، تحدث دونالد ترامب الذي أعلن في نوفمبر الماضي، رسميا ترشحه لمدة ساعة وأربعين دقيقة تقريبا، ولم يستثن أحدا من هجماته بما في ذلك معسكره.

وتحدث عن «حزب جمهوري يديره وحوش ومحافظون جدد ومدافعون عن العولمة وأنصار متعصبون لحدود مفتوحة وأغبياء»، مسميا بعض شخصيات الحزب.

مصالح خاصة متعفنة

وأضاف أن الناخبين الأميركيين سئموا من «العائلات السياسية المتجذرة في الحزبين (الجمهوري والديموقراطي) ومصالح خاصة متعفنة وسياسيين محبين للصين»، وأنصار «حروب خارجية لا نهاية لها».

وبعد تعبيره عن رفضه المساعدة الأميركية لأوكرانيا، قال ترامب «سنشهد حربًا عالمية ثالثة إذا لم يحدث شيء بسرعة»، مضيففا «أنا المرشح الوحيد الذي يمكنه أن يقطع هذا الوعد: سأمنع الحرب العالمية الثالثة».

وكان «التحالف المحافظ للعمل السياسي» (كونسرفاتيف بوليتيكال أكشن كواليشن - سي بي ايه سي)، في السابق أكبر تجمع للمحافظين في الولايات المتحدة، لكن طغت عليه حركة دونالد ترامب اليمينية المتطرفة «لنعيد لأميركا عظمتها».

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وشهد مؤتمر 2023 خطبا ألقاها عدد من أشد مؤيدي ترامب وكذلك عدد من المرشحين المحتملين لانتخابات 2024.

ولقي الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو، الذي هزم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في بلده، تصفيقا حادا في القاعة السبت، وقد حرص على تأكيد قربه من ترامب.

وقال الرئيس الأميركي السابق «في 2016 قلت: أنا صوتكم، واليوم أضيف أنا محاربكم. أنا عدلكم. وللذين تعرضوا للظلم والخيانة: أنا قصاصكم».