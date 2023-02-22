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لوائح اتهام في تحقيق يطال ترامب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 11:51 صباحا
لوائح اتهام في تحقيق يطال ترامب
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)
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أوصت هيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة، تحقق في تدخل حملة دونالد ترامب في انتخابات 2020، بتوجيه عدد من التهم، كما كشفت المتحدثة باسمه في أوضح مؤشر حتى الآن إلى المشاكل القانونية المحتملة التي يواجهها الرئيس السابق، بينما يسعى لولاية أخرى.

وعرضت إيميلي كورس لوسائل إعلام محلية ووطنية ما توصلت إليه هيئة المحلفين الكبرى هذه في جورجيا، التي كانت تدرس منذ سبعة أشهر ما إذا كان ترامب قد انتهك القانون، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت كورس إنها «ليست لائحة قصيرة»، في إشارة إلى الأشخاص والجرائم الذين وردت في التقرير النهائي للهيئة، من دون أن تذكر أي اسم مدرج عليها. وصرحت لشبكة «إم إس إن بي سي» بأن أكثر من عشرة أشخاص معنيون بذلك. وأضافت كورس «هناك بالتأكيد أسماء تعرفونها، نعم وهناك أيضا أسماء قد لا تعرفونها».

سنتان في التحقق من جرائم ترامب
وأمضى المدعون سنتين في التحقق مما إذا كان ترامب وحلفاؤه ارتكبوا جرائم خلال محاولة لقلب هزيمته في ولاية جورجيا أمام جو بايدن بفارق أقل من 12 ألف صوت. ومن الأهداف المعروفة رودي جولياني، المحامي السابق لترامب و16 ناشطا جمهوريا ادعوا أنهم «ناخبون» رئاسيون لتوقيع وثائق تشهد زورا بأن الجمهوري البالغ من العمر 76 عاما فاز في الولاية.

ولم تكشف كورس عما إذا كان ترامب -الذي أعلن ترشحه للسباق في البيت الأبيض العام المقبل- من بين الذين توصي الهيئة باتهامهم. لكنها قالت لصحيفة «نيويورك تايمز» إنها «لن تصدم» بنتائج هيئة المحلفين. واستندت الهيئة بأعضائها الـ23 إلى إفادات 75 شاهدا، بينهم عدد من المقربين لترامب، مثل مارك ميدوز، والسيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام، وجولياني.

وسمح قاض في جورجيا الأسبوع الماضي بنشر ثلاثة فصول انتهت صياغتها من تقرير هيئة المحلفين الكبرى، كشفت أن أعضاء لم يجدوا أي دليل على تزوير واسع للناخبين، مما يقوض تأكيد ترامب أنه تعرض للسرقة من الانتخابات.

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