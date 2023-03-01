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إردوغان يضع حدا للتكهنات ويبقي موعد الانتخابات التركية في 14 مايو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 04:43 مساء
إردوغان يضع حدا للتكهنات ويبقي موعد الانتخابات التركية في 14 مايو
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي خطابًا أمام الجمعية العامة الكبرى في أنقرة. (أ ف ب)
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وضع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حدا للتكهنات، الأربعاء بتأكيده إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 14 مايو كما هو مخطط له، على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير. 

واستنكر الرئيس التركي الانتقادات الموجهة لحكومته على إدارتها للكارثة مؤكدًا «سنعطيهم الرد المناسب في 14 مايو». واستبعد بذلك أي إرجاء للانتخابات التي أعلن أنه سيترشح مجددا خلالها رغم الوضع في المناطق المتضررة، بحسب «فرانس برس».

سيكون هذا الموعد الانتخابي حاسمًا لمستقبله ومستقبل البلد الذي يحاول التعافي من الزلزال الذي قُتل فيه أكثر من 45 ألف شخص في 11 محافظة في جنوب تركيا وجنوب شرقها. وتزيد الحصيلة عن خمسين ألفا مع احتساب الضحايا الذين سقطوا في سوريا. وقال إردوغان إن 14 مليون شخص تضرروا جراء الزلزال.

انتقادات حادة بسبب بطء عمليات الإغاثة
ووعد الرئيس الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب بطء عمليات الإغاثة، ببناء أكثر من 450 ألف منزل بسرعة، مؤكداً أن عمليات الإنشاء ستلتزم بمعايير مقاومة الزلازل.

وكان الرئيس التركي اعتذر الإثنين عن التأخر الذي سجل في الأيام الأولى التالية للزلزال في تنظيم عمليات الإغاثة فيما كانت نداءات الاستغاثة تتعالى من بين الأنقاض.

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ورأى مجددا، الأربعاء أمام نواب حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أن عمليات الإغاثة تأخرت أياما عدة «بسبب الفوضى والأحوال الجوية». وكشف «لكن بعد ساعات قليلة على الزلزال اتصلت وزاراتنا بسلطات المدن المتضررة وبدأت تنسيق العمل».

توسيع صلاحيات إردوغان في الدستور
وكان إردوغان، الذي يرأس حزب العدالة والتنمية، رئيساً للوزراء بين عامي 2003 و2014، ثمّ أصبح رئيساً للبلاد في أغسطس 2014 وقد انتُخب المرة الأولى بالاقتراع العام المباشر، ثمّ أعيد انتخابه في العام 2018. في العام 2017، وسّعت مراجعة دستورية صلاحياته بشكل كبير.

وشاهدت فرق «فرانس برس» التي زارت الموقع تضرر شبكات الكهرباء ومياه الشرب بشدة جراء الزلزال في معظم البلدات والمناطق المنكوبة. وتم تسجيل أكثر من 11400 هزة ارتدادية في تركيا منذ الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.8 و7.6 درجات في 6 فبراير. 

غادر حوالى مليونا شخصٍ المناطق المنكوبة، سواء تم إجلاؤهم أو بوسائلهم الخاصة، وانهار أكثر من 31 ألف مبنى وتعرض أكثر من 170 ألف لأضرار بالغة وينبغي هدمها، بحسب الأرقام الرسمية. وتم استقبال الناجين في خيام أو مهاجع.

 تحالف المعارضة يعلن عن مرشحه
تتواصل عمليات البحث فقط في محافظتي هاتاي، الأكثر تضررا على الحدود مع سوريا، وكهرمان مرعش، القريبة من مركز الزلزال، وتوقفت قبل عشرة أيام في كل المحافظات الأخرى.

وبدأ وفد من لجنة الانتخابات زيارة للمناطق المتضررة الإثنين لتقييم القدرة على تنظيم الاقتراع فيها. وسيواجه أردوغان البالغ 69 عامًا والذي يقود بلاده بقبضة قوية بشكل متزايد، أصعب انتخابات في 14 مايو.

ومن المتوقع أن يقرر تحالف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب ذات ميول مختلفة اسم مرشحه المشترك الخميس. ولا يضم التحالف حزب الشعوب الديموقراطي وهو حزب يساري مناصر لقضايا الأكراد.

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