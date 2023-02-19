بلينكن يزور تركيا لإجراء محادثات حول المساعدات الإنسانية وتوسيع حلف «الناتو»

القاهرة - بوابة الوسط

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى تركيا اليوم الأحد، حيث من المقرر أن يزور المنطقة الحدودية بين سورية وتركيا، التي ضربها الزلزال المدمر، وأودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن بلينكن سيصل إلى قاعدة «إنجرليك» الجوية، في مدينة «أضنة» جنوب تركيا، «لرؤية الجهود الأميركية المباشرة لمساعدة السلطات التركية»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

التوسيع المقترح لحلف شمال الأطلسي (ناتو)

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن جدول الأعمال سيضم أيضا التوسيع المقترح لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ليشمل السويد وفنلندا، بالإضافة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.

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وذكرت تركيا في وقت سابق أنها ربما تعطي الضوء الأخضر لانضمام فنلندا وحدها، للناتو.

ومن المقرر أن يجري الوزيران محادثات في أنقرة غدا الاثنين.

وهذه أول زيارة لبلينكن إلى تركيا، بوصفه وزيرا للخارجية، بعد عامين من توليه منصبه.