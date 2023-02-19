  • Alwasat News
Atwasat

بلينكن يزور تركيا لإجراء محادثات حول المساعدات الإنسانية وتوسيع حلف «الناتو»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 12:42 مساء
بلينكن يزور تركيا لإجراء محادثات حول المساعدات الإنسانية وتوسيع حلف «الناتو»
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى تركيا اليوم الأحد، حيث من المقرر أن يزور المنطقة الحدودية بين سورية وتركيا، التي ضربها الزلزال المدمر، وأودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن بلينكن سيصل إلى قاعدة «إنجرليك» الجوية، في مدينة «أضنة» جنوب تركيا، «لرؤية الجهود الأميركية المباشرة لمساعدة السلطات التركية»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

التوسيع المقترح لحلف شمال الأطلسي (ناتو)
وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن جدول الأعمال سيضم أيضا التوسيع المقترح لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ليشمل السويد وفنلندا، بالإضافة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.

- بلينكن يكرر دعم واشنطن لـ«حل الدولتين».. ويحض نتنياهو وعباس على «الهدوء»

وذكرت تركيا في وقت سابق أنها ربما تعطي الضوء الأخضر لانضمام فنلندا وحدها، للناتو.

ومن المقرر أن يجري الوزيران محادثات في أنقرة غدا الاثنين.

وهذه أول زيارة لبلينكن إلى تركيا، بوصفه وزيرا للخارجية، بعد عامين من توليه منصبه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص

نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص
نتائج مثيرة في «رغبي» البطولة العربية بمشاركة ليبية تشهد خسارة «0-66»

نتائج مثيرة في «رغبي» البطولة العربية بمشاركة ليبية تشهد خسارة «0-66»
«مرسيدس» ترفع أسعار السيارات بنسبة 43%

«مرسيدس» ترفع أسعار السيارات بنسبة 43%
سبانخ مغذية في خطوات بسيطة

سبانخ مغذية في خطوات بسيطة
امرأة تحطّم منحوتة بقيمة 42 ألف دولار في معرض فني أميركي

امرأة تحطّم منحوتة بقيمة 42 ألف دولار في معرض فني أميركي
ارتفاع صادرات الصين من شاحنات «بيك آب» 70% في يناير

ارتفاع صادرات الصين من شاحنات «بيك آب» 70% في يناير
النصر يلاقي المريخ السوداني وديا استعدادا لإياب «دورينا»

النصر يلاقي المريخ السوداني وديا استعدادا لإياب «دورينا»
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»

الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»
«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا

«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا
«أكلات ماجدة» (20): من فرنسا.. كريم برولاي لذيذ وسهل التحضير

«أكلات ماجدة» (20): من فرنسا.. كريم برولاي لذيذ وسهل التحضير
«أدرينالين»: مع بوكلثوم (Bu Kolthoum)

«أدرينالين»: مع بوكلثوم (Bu Kolthoum)
«فلوسنا»: اتفاقية إيني غاز.. لصالح من؟

«فلوسنا»: اتفاقية إيني غاز.. لصالح من؟
«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!

«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!
7 انتصارات تواليا يقرب نابولي من الدوري الإيطالي بعد غياب 33 عاما

7 انتصارات تواليا يقرب نابولي من الدوري الإيطالي بعد غياب 33 عاما
بن إبراهيم: متابعة الـ100 مليون دينار للأندية ضرورة.. ومرحلة دعم الدولة لا بد أن تنتهي

بن إبراهيم: متابعة الـ100 مليون دينار للأندية ضرورة.. ومرحلة دعم الدولة لا بد أن...
غضب في تركيا بعد انهيار منازل «مقاومة للزلازل»

غضب في تركيا بعد انهيار منازل «مقاومة للزلازل»
منتخب الرغبي الليبي رجال يفوز على الأردن

منتخب الرغبي الليبي رجال يفوز على الأردن
كاريكاتير خيري - في الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير

كاريكاتير خيري - في الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير الخارجية الصيني: استخدام أميركا المفرط للقوة أضر بالعلاقات
وزير الخارجية الصيني: استخدام أميركا المفرط للقوة أضر بالعلاقات
بلينكن يكرر دعم واشنطن لـ«حل الدولتين».. ويحض نتنياهو وعباس على «الهدوء»
بلينكن يكرر دعم واشنطن لـ«حل الدولتين».. ويحض نتنياهو وعباس على ...
لقاء «صريح ومباشر» بين وزيري الخارجية الأميركي والصيني في ميونخ
لقاء «صريح ومباشر» بين وزيري الخارجية الأميركي والصيني في ميونخ
ماكرون: المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في أوكرانيا
ماكرون: المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في أوكرانيا
سوناك وهاريس: الصراع في أوكرانيا «حرب عالمية»
سوناك وهاريس: الصراع في أوكرانيا «حرب عالمية»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال ......
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم...
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ بمدى 150 كيلومترا
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ ......
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني...
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل...
المزيد
«الكوارث التركية» تسجل أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية بعد الزلزال المدمر
«الكوارث التركية» تسجل أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية بعد ......
بلينكن يزور تركيا لإجراء محادثات حول المساعدات الإنسانية وتوسيع حلف «الناتو»
بلينكن يزور تركيا لإجراء محادثات حول المساعدات الإنسانية ......
الاتحاد الأوروبي يدين تعريض كوريا الشمالية الأمن العالمي للخطر
الاتحاد الأوروبي يدين تعريض كوريا الشمالية الأمن العالمي ......
سوناك وهاريس: الصراع في أوكرانيا «حرب عالمية»
سوناك وهاريس: الصراع في أوكرانيا «حرب عالمية»...
ماكرون: المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في أوكرانيا
ماكرون: المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في أوكرانيا...
المزيد