بلينكن يكرر دعم واشنطن لـ«حل الدولتين».. ويحض نتنياهو وعباس على «الهدوء»

القاهرة - بوابة الوسط

تشاور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هاتفيا أمس السبت مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس بشكل منفصل، حيث كرر دعم بلاده لـ«حل الدولتين» وحض الطرفين على «إعادة الهدوء».