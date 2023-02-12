من سيخلف ستولتنبرغ في منصب الأمين العام للأطلسي بعد إعلان عدم تمديد ولايته؟

القاهرة - بوابة الوسط

أكد حلف شمال الأطلسي، الأحد، أن أمينه العام الذي خدم لفترة طويلة سيترك منصبه في أكتوبر، مما يطلق تكهنات جديدة بشأن خلفه.

يقول دبلوماسيون في بروكسل إنه لا إجماع حول من يجب أن يحل مكان رئيس الوزراء النرويجي الأسبق ينس ستولتنبرغ بصفته أكبر مسؤول مدني في التحالف الغربي، بحسب «فرانس برس».

ستولتنبرغ يترك منصبه العام الجاري

كان بعض الحلفاء يدرسون خطة لتمديد ولايته وهو الذي يشغل هذا المنصب منذ تسع سنوات، للإشراف على تعامل «الناتو» مع الأزمة التي بدأت مع الحرب الروسية على أوكرانيا. لكن الأحد، بعيد عودة ستولتنبرغ من اجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن، أكدت الناطقة باسمه أنه سيترك منصبه في وقت لاحق من هذا العام.

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وقالت الناطقة باسمه أوانا لونغيسكو إن ستولتنبرغ «لا ينوي طلب تمديد إضافي لولايته» على رأس المنظمة، موضحة أن «ولاية الأمين العام مددت ثلاث مرات وخدم حوالي تسع سنوات». وأضافت «تنتهي ولاية الأمين العام في أكتوبر من هذا العام وليس لديه نية لتمديد ولايته مجددًا».

سيسلط قرار الرجل البالغ 63 عامًا، الضوء على السباق بين كبار المسؤولين الأوروبيين لاستبداله مع قيام الحكومات بتسريب أسماء مرشحين في وسائل الإعلام. لطالما كان الأمين العام أوروبيًا حتى لو كان لواشنطن التصويت الحاسم على ترشيحه - أو ربما هذه المرة - على ترشيحها.

هل حان وقت ترشيح امرأة؟

وعلى الرغم من أن المهمة اليومية تكمن في التنسيق والسعي إلى توافق بين الحلفاء الثلاثين، فإن الخيار نفسه سيُعتبر رمزيًا لتوجه «الناتو».

في المرة الأخيرة التي كان مستقبل ستولتنبرغ موضع تساؤلات - في فبراير 2022 عندما جرى تعيينه رئيسًا مستقبليًا للبنك المركزي النرويجي ثم انسحب لاحقا - سرت تكهنات حول اختيار امرأة في هذا المنصب.

لسبعة عقود ترأس الحلف رجال من أوروبا الغربية ورأى العديد من المراقبين أن الوقت حان لتتولى امرأة أو شخصية من أوروبا الشرقية هذا المنصب. وتحول التركيز الاستراتيجي للحلف إلى أوروبا الشرقية حيث يواجه أعضاء جدد في المنظمة على سواحل البلطيق والبحر الأسود دولة روسية عدوانية.

تسليح ودعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي

ترى بولندا ودول البلطيق الآن أن تحذيراتها السابقة والمتكررة بشأن موسكو مبررة، ودعت لتسليح ودعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي. أدى ذلك إلى دعوات للحلف لتعيين شخصية مثل رئيسة وزراء ليتوانيا إنغريدا سيمونيت أو نظيرتها الإستونية كايا كالاس. واتخذت كلتاهما نهجًا دبلوماسيًا متشددًا حيال روسيا.

لكن البعض يرى أن تعيين شخصية من دول البلطيق سيعتبر استفزازًا تجاه روسيا، مما سيدفع الحلفاء، الذين يقومون بتسليح وتمويل قوات كييف، إلى صراع مباشر مع موسكو.

ويشير مراقبون بسخرية وبينهم مسؤولون في «الناتو» إلى أن كلاس نجحت في الدفاع عن موقف الدول الشرقية مما أثار استياء العواصم الغربية. وإن لم يجر تعيين شخصية متشددة من دول البلطيق، فمن يتولى المنصب؟ لم يجر الإعلان عن أي ترشيحات رسمية، لكن دبلوماسيين في بروكسل أشاروا إلى أن هولندا سترشح وزيرة الدفاع كايسا أولونغرن.

ومدى تاريخ الحلف تولى ثلاثة بريطانيين هذا المنصب، وترغب المملكة المتحدة في أن ترى نفسها تقليديًا كجسر بين أوروبا والولايات المتحدة. وغالبًا ما يجري التداول باسم وزير الدفاع البريطاني بين والاس كمرشح محتمل لكن هذا الأمر لن يروق لـ21 بلدا عضوا في «الناتو» تنتمي أيضًا إلى الاتحاد الأوروبي.

اختيار الناتو لأول مرة أمينًا عامًا غير أوروبي

عززت بريطانيا خصوصًا في عهد رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون صداقتها مع أوكرانيا لأنها هبت إلى الدفاع عن هذا البلد علنًا في المراحل الأولى من الغزو الروسي، لكن بريكست أضر بعلاقات لندن مع العديد من عواصم الاتحاد الأوروبي.

وورد اسم كل من رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي البالغ 75 عامًا والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، في الدول الجنوبية الأعضاء في «الناتو».

والورقة الأخيرة المفاجئة ستتجلى في اختيار «الناتو» لأول مرة أمينًا عامًا غير أوروبي بحيث يكون كنديًا مثلا كنائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند. واعترف أحد كبار المسؤولين في حلف شمال الأطلسي بأن «لا إجماع» وسط معلومات بأن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يفكر مليًا بعد في خلف لستولتنبرغ.

جسر تواصل بين الحلفاء الأوروبيين وواشنطن

تولى ستولتنبرغ منصبه في مقر «الناتو» ببروكسل في الأول من أكتوبر 2014 وأشرف على التحالف الغربي خلال عدة أزمات دولية. وغادر آخر أفراد الناتو والقوات الأميركية أفغانستان في أغسطس 2021 قبيل سقوط العاصمة كابل بأيدي قوات طالبان التي أعادت إحياء نظامها الإسلامي.

وأشرف ستولتنبرغ أيضًا على رد «الناتو» على الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 والذي يعتبر الحرب الأكثر وحشية على الأراضي الأوروبية منذ أربعينيات القرن الماضي. وكان ستولتنبرغ أمينًا عامًا وشكل خصوصًا جسر تواصل بين الحلفاء الأوروبيين وواشنطن في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي كان ينتقد «الناتو» باستمرار.