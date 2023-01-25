  • Alwasat News
Atwasat

«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 03:34 مساء
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
اجتماع سابق لحلف شمال الأطلسي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، بقرار ألمانيا تزويد أوكرانيا بدبابات «ليوبارد 2»، قائلا إنها ستساعد كييف على هزم الغزاة الروس.

وأضاف على «تويتر»: «في لحظة حرجة من الحرب التي تشنها روسيا، يمكن للدبابات مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها والانتصار كدولة مستقلة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ألمانيا تسمح بتسليم «ليوبارد» لأوكرانيا.. و«الكرملين»: ستدمر في ساحة المعركة
وفي وقت سابق، منحت ألمانيا الضوء الأخضر لتسليم دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا، حسبما أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية، شتيفان هيبشترايت.

وستسلم ألمانيا، من جانبها، 14 دبابة من طراز «ليوبارد 2A6» إلى أوكرانيا من مخزون جيشها، كما ستسمح بذلك للدول الراغبة في تزويد كييف بالدبابات التي بحوزتها.

بدوره، أعلن «الكرملين» أنه حال زودت الدول الغربية أوكرانيا بدبابات ثقيلة، فإن تلك الآليات ستُدمر في ساحة المعركة، وذلك في وقت تنتظر فيه كييف قرارا من برلين حول تسليمها دبابات من طراز «ليوبارد- 2».

وقال الناطق باسم «الكرملين» ديميتري بيسكوف، للصحفيين: «من الناحية التكنولوجية، الخطة فاشلة. إن ذلك مبالغة في تقدير الإمكانات التي ستُضاف للجيش الأوكراني. هذه الدبابات ستحترق مثل سواها. إنها باهظة الثمن فحسب»، وفق ما نقلت عنه «الوكالة الفرنسية».

شولتس: ألمانيا تريد منع التصعيد بين ألمانيا و«ناتو»
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، إن ألمانيا تفعل ما هو «ضروري» لدعم أوكرانيا من خلال الموافقة على إرسال دبابات «ليوبارد»، لكنها تريد منع «تصعيد» النزاع الذي قد يؤدي إلى اندلاع حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي «ناتو».

وأكد المستشار الألماني أمام «بوندستاغ» بعد إعطائه الموافقة على تسليم دبابات «ليوبارد» إلى كييف: «نحن نفعل ما هو ضروري وممكن لدعم أوكرانيا، لكننا في الوقت نفسه نمنع تصعيد الحرب، باتجاه حرب بين روسيا وحلف ناتو»، وفق الوكالة الفرنسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بومبيو في مذكراته يسخر من الإعلام الأميركي بشأن قضية خاشقجي

بومبيو في مذكراته يسخر من الإعلام الأميركي بشأن قضية خاشقجي
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
عطل يصيب خدمات «مايكروسوفت» حول العالم

عطل يصيب خدمات «مايكروسوفت» حول العالم
أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»

أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»
نادي شباب الجبل يعلق مشاركته في «دورينا» لشعوره بالظلم

نادي شباب الجبل يعلق مشاركته في «دورينا» لشعوره بالظلم
بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات

بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات
بحجة جارك أخرب دارك

بحجة جارك أخرب دارك
استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد

استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب

ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب
رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد

رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟

بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟
بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار

بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار
«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن

«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن
أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو

أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بومبيو في مذكراته يسخر من الإعلام الأميركي بشأن قضية خاشقجي
بومبيو في مذكراته يسخر من الإعلام الأميركي بشأن قضية خاشقجي
بعد قرار برلين بشأن «ليوبارد».. موسكو تتهم الغرب بـ«التصعيد الدائم»
بعد قرار برلين بشأن «ليوبارد».. موسكو تتهم الغرب بـ«التصعيد ...
تظاهرات في البيرو للمطالبة بتنحي الرئيسة دينا بولوارتي
تظاهرات في البيرو للمطالبة بتنحي الرئيسة دينا بولوارتي
شولتس: نفعل ما هو ضروري لدعم أوكرانيا لكننا نريد منع التصعيد مع روسيا
شولتس: نفعل ما هو ضروري لدعم أوكرانيا لكننا نريد منع التصعيد مع ...
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف...
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير...
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في أوكرانيا
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في ......
الاتحاد الأوروبي يشجع اختبار كوفيد على المسافرين الآتين من الصين
الاتحاد الأوروبي يشجع اختبار كوفيد على المسافرين الآتين من ......
واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار
واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات ......
المزيد
فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019
فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019...
زيلينسكي يعرب لشولتس عن «امتنانه» بعد قرار برلين تسليم كييف دبابات «ليوبارد»
زيلينسكي يعرب لشولتس عن «امتنانه» بعد قرار برلين تسليم كييف ......
عقوبات إيرانية على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
عقوبات إيرانية على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا...
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على ......
شولتس: نفعل ما هو ضروري لدعم أوكرانيا لكننا نريد منع التصعيد مع روسيا
شولتس: نفعل ما هو ضروري لدعم أوكرانيا لكننا نريد منع التصعيد......
المزيد