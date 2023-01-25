«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار

القاهرة - بوابة الوسط

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، بقرار ألمانيا تزويد أوكرانيا بدبابات «ليوبارد 2»، قائلا إنها ستساعد كييف على هزم الغزاة الروس.

وأضاف على «تويتر»: «في لحظة حرجة من الحرب التي تشنها روسيا، يمكن للدبابات مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها والانتصار كدولة مستقلة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ألمانيا تسمح بتسليم «ليوبارد» لأوكرانيا.. و«الكرملين»: ستدمر في ساحة المعركة

وفي وقت سابق، منحت ألمانيا الضوء الأخضر لتسليم دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا، حسبما أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية، شتيفان هيبشترايت.

وستسلم ألمانيا، من جانبها، 14 دبابة من طراز «ليوبارد 2A6» إلى أوكرانيا من مخزون جيشها، كما ستسمح بذلك للدول الراغبة في تزويد كييف بالدبابات التي بحوزتها.

بدوره، أعلن «الكرملين» أنه حال زودت الدول الغربية أوكرانيا بدبابات ثقيلة، فإن تلك الآليات ستُدمر في ساحة المعركة، وذلك في وقت تنتظر فيه كييف قرارا من برلين حول تسليمها دبابات من طراز «ليوبارد- 2».

وقال الناطق باسم «الكرملين» ديميتري بيسكوف، للصحفيين: «من الناحية التكنولوجية، الخطة فاشلة. إن ذلك مبالغة في تقدير الإمكانات التي ستُضاف للجيش الأوكراني. هذه الدبابات ستحترق مثل سواها. إنها باهظة الثمن فحسب»، وفق ما نقلت عنه «الوكالة الفرنسية».

شولتس: ألمانيا تريد منع التصعيد بين ألمانيا و«ناتو»

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، إن ألمانيا تفعل ما هو «ضروري» لدعم أوكرانيا من خلال الموافقة على إرسال دبابات «ليوبارد»، لكنها تريد منع «تصعيد» النزاع الذي قد يؤدي إلى اندلاع حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي «ناتو».

وأكد المستشار الألماني أمام «بوندستاغ» بعد إعطائه الموافقة على تسليم دبابات «ليوبارد» إلى كييف: «نحن نفعل ما هو ضروري وممكن لدعم أوكرانيا، لكننا في الوقت نفسه نمنع تصعيد الحرب، باتجاه حرب بين روسيا وحلف ناتو»، وفق الوكالة الفرنسية.