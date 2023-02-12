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أمين عام «الناتو» لا يرغب في تمديد جديد لولايته

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 01:59 مساء
أمين عام «الناتو» لا يرغب في تمديد جديد لولايته
الأمين العام لحلف «الناتو»ـ ينس ستولتنبرغ, (الإنترنت)
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أعلنت ناطقة باسم حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأحد، أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، الذي يشغل هذا المنصب منذ 2014، لا يرغب في تمديد جديد لولايته بعد انتهائها في أكتوبر.

وكان يفترض أن يغادر ستولتنبرغ (63 عاما) منصبه في أكتوبر 2022، لتولي رئاسة البنك المركزي النروجي، لكن قادة دول الحلف قرروا في مارس من العام نفسه، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تمديد ولايته حتى 30 سبتمبر 2023.

«لا ينوي طلب تمديد إضافي لولايته»
وقالت الناطقة باسمه أوانا لونغيسكو، الأحد، إن ستولتنبرغ «لا ينوي طلب تمديد إضافي لولايته» على رأس المنظمة.

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ويقود المسؤول الاشتراكي الديموقراطي الحلف الأطلسي منذ أكتوبر 2014، وتولى رئاسة الوزراء في النروج مرتين، بين 2000 و2001 ثم بين 2005 و2013.

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