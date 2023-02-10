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إيران تعلن توقيف العناصر الرئيسية الضالعة في «هجوم أصفهان»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 فبراير 2023, 07:18 مساء
إيران تعلن توقيف العناصر الرئيسية الضالعة في «هجوم أصفهان»
لحظة الانفجار في مصنع عسكري إيراني جراء استهدافه بمسيرات، 28 يناير 2023، (رويترز)
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أعلنت وزارة الأمن الإيرانية الجمعة أنها أوقفت العناصر الرئيسية المتورطة في هجوم بطائرات مسيّرة الشهر الماضي على موقع تابع لوزارة الدفاع في محافظة أصفهان بوسط البلاد.

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الأمن واستخبارات الحرس الثوري أنه جرى تحديد واعتقال العناصر الرئيسية لمحاولة تخريب أحد المراكز الصناعية التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن وكالة «آرنا» بالعربية.

وأضاف البيان «نظرا لاستمرار التحقيق مع الموقوفين فإن تفاصيل هذه العملية ستنشر لاحقا»، متابعا «ما هو مؤكد حتى الآن هو ضلوع عملاء الكيان الصهيوني الموقت في هذا الهجوم الفاشل».

هجوم أصفهان
وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت وقوع هجوم «فاشل» بطائرات مسيّرة في 28 يناير استهدف «مجمع مصانع» تابعا لوزارة الدفاع في أصفهان.

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وقالت وزارة الدفاع حينها إن منظومة الدفاع الجوي دمرت إحدى المسيّرات وانفجرت اثنتان أخريان «بعد وقوعهما في فخاخ دفاعية»، مضيفة أنه لم تقع إصابات ولحقت أضرار طفيفة بالموقع المستهدف.

كما حذّرت وزارة الأمن واستخبارات الحرس الثوري الجمعة من أن «مجرد الاعتداء على حياض إيران سيواجه ردا حاسما و باعثا على الندم».

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