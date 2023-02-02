في رسالة إلى غوتيريس.. طهران تتهم تل أبيب بالوقوف وراء «هجوم أصفهان»

القاهرة - بوابة الوسط

ألقت طهران باللوم على تل أبيب في هجوم بطائرة مسيرة على مصنع عسكري قرب مدينة أصفهان، قائلة إنها «تحتفظ بحق الرد متى وكيف شعرت بضرورة ذلك».

وقالت وكالة أنباء الطلاب الإيرانية إن مبعوث البلاد لدى الأمم المتحدة بعث رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريس، أشار فيها إلى أن التحقيقات الأولية يظهر تورط إسرائيل في الهجوم الذي وقع ليل السبت الماضي، حسب وكالة «رويترز».

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وأضاف المبعوث أمير سعيد إرافاني: «إيران تحتفظ بالحق في رد حازم متى وكيفما شعرت بضرورة ذلك.. هذا الإجراء الذي تقوم به إسرائيل يتعارض مع القانون الدولي».

وجاء الهجوم وسط توتر بين إيران والغرب بشأن النشاط النووي لطهران وإمدادها بالأسلحة، بما في ذلك طائرات انتحارية بدون طيار بعيدة المدى، لروسيا التي تستخدمها في الحرب مع أوكرانيا.