زيلينسكي يطلب طائرات مقاتلة وأسلحة ثقيلة من فرنسا وألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وصل إلى باريس مساء الأربعاء للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، بمنح بلاده أسلحة ثقيلة وطائرات «في أقرب وقت ممكن».

وقال زيلينسكي من قصر الإليزيه «كلما حصلت أوكرانيا على أسلحة ثقيلة بعيدة المدى في وقت أسرع، كلما حصل الطيارون على طائرات في وقت أسرع، كلما اقترب موعد انتهاء هذا العدوان الروسي وأمكن لنا العودة إلى السلام في أوروبا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ماكرون: فرنسا سترافق أوكرانيا «حتى النصر»

في الأثناء، أكد الرئيس الفرنسي لنظيره الأوكراني تصميم بلاده على مرافقة أوكرانيا حتى النصر، ورغبتها في مواصلة تسليمها أسلحة فرنسية بعد نحو عام من بدء الغزو الروسي.

وقال ماكرون: «نحن نقف مع أوكرانيا بحزم وبعزم على مرافقتها حتى النصر واستعادة حقوقها المشروعة»، مضيفا «سنواصل الجهود في ما يتعلق بتسليم وسائل الدفاع».