حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسورية تتجاوز 7100 قتيل

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت بيانات رسمية أن عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية ارتفع إلى أكثر من 7100 الثلاثاء، فيما لا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض.

وقال مسؤولون ومسعفون إن 5434 شخصًا قتلوا في تركيا و1712 في سورية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7146 قتيلًا، وفق «فرانس برس».

ارتفع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب جنوب شرق تركيا إلى 4544 قتيلًا الثلاثاء، وفق حصيلة جديدة أعلنتها الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث «أفاد».

وبذلك، ترتفع إلى 6256 قتيلًا الحصيلة الإجمالية في تركيا وسورية، بزيادة أكثر من ألف ضحية مقارنة بالحصيلة السابقة، جراء أعنف زلزال ضرب المنطقة منذ قرابة قرن، وفق «فرانس برس».

«الصحة العالمية»: عدد المتضررين بالزلزال المدمّر يصل إلى 23 مليونا

وقدرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إن يصل عدد المتضررين بالزلزال المدمر إلى 23 مليونا. وسبق أن حذرت منظمة الصحة من أن الزلزال قد يتسبب بسقوط ثمانية أضعاف عدد الضحايا الأولي المعلن.

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وقع الزلزال الأول الذي بلغت قوته 7.8 درجة الإثنين عند الساعة 4.17 (01.17 ت غ) وشعر به سكان لبنان وقبرص وشمال العراق. وأعقبت ذلك 185 هزة ارتدادية على الأقل بلغت شدة إحداها 7.5 درجة ظهر الإثنين وأخرى بقوة 5.5 درجة فجر الثلاثاء. وهذا أسوأ زلزال يضرب تركيا منذ ذلك الذي حصل في 17 أغسطس 1999 وتسبب بمقتل 17 ألف شخص بينهم ألف في اسطنبول.

وصول المساعدات الدولية إلى المناطق المتضررة في تركيا

وبدأ وصول المساعدات الدولية إلى المناطق المتضررة في تركيا حيث أُعلن حداد وطني لمدة سبعة أيام. وحتى الساعة، بلغت الحصيلة الرسمية غير النهائية للضحايا في تركيا 4544 قتيلًا، فيما تجاوز عدد الجرحى العشرين ألفًا.

ويعرقل سوء الأحوال الجوية مهمة فرق الإنقاذ ويزيد من معاناة الناجين الذين يعانون البرد تحت الخيام التي نصبت وحول مواقد النيران التي أقيمت في المناطق المنكوبة. ويصعب الوصول إلى منطقة كهرمان مرعش المنكوبة في جنوب شرق تركيا بسبب الثلوج.

أما في سورية، فقد قُتل 1712 شخصًا وأُصيب 3640 آخرون، بحسب السلطات السورية وعمال الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة. وأمضى مئات السوريين الخائفين من حدوث هزات أخرى، الليل في الشوارع والحدائق.

«مئات العوائل تحت الأنقاض»

ورجحت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني العامل في مناطق الشمال السوري الخارجة عن سيطرة دمشق) أن ترتفع حصيلة القتلى لوجود «مئات العوائل تحت الأنقاض». وتشهد سورية منذ العام 2011 نزاعًا داميًا تسبب بمقتل حوالي نصف مليون شخص وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

أُحصي ربع عدد ضحايا الزلزال في سورية، في محافظة حلب الخاضعة لسيطرة دمشق، وفق ما أفادت وسائل إعلام حكومية. وتضررت المدينة بشكل كبير علمًا أنها إحدى المناطق المدمرة أصلًا جراء النزاع، مع تسجيل انهيار حوالي خمسين مبنى وتضرر مواقع تاريخية بما في ذلك قلعة حلب.