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ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر في تركيا إلى 3381 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 09:49 صباحا
ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر في تركيا إلى 3381 قتيلا
انتشال جثة من بين أنقاض مبنى في اضنة في جنوب شرق تركيا ، 6 فبراير 2023 بعد زلزال بلغت قوته 7,8 درجة. (أ ف ب)
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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب جنوب شرق تركيا الإثنين، إلى 3381 قتيلا، على ما أعلنت الهيئة العامة لإدارة الكوارث (أفاد) الثلاثاء.

وبهذا ترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد القتلى المؤكدين في تركيا وسوريا، إلى 4890 جراء زلزال يعد الأقوى في المنطقة منذ نحو قرن، حسب وكالة «فرانس برس».

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