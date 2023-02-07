ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر في تركيا إلى 3381 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب جنوب شرق تركيا الإثنين، إلى 3381 قتيلا، على ما أعلنت الهيئة العامة لإدارة الكوارث (أفاد) الثلاثاء.

وبهذا ترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد القتلى المؤكدين في تركيا وسوريا، إلى 4890 جراء زلزال يعد الأقوى في المنطقة منذ نحو قرن، حسب وكالة «فرانس برس».