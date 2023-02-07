ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر في تركيا إلى 3381 قتيلا
القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 09:49 صباحا
انتشال جثة من بين أنقاض مبنى في اضنة في جنوب شرق تركيا ، 6 فبراير 2023 بعد زلزال بلغت قوته 7,8 درجة. (أ ف ب)
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب جنوب شرق تركيا الإثنين، إلى 3381 قتيلا، على ما أعلنت الهيئة العامة لإدارة الكوارث (أفاد) الثلاثاء.
وبهذا ترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد القتلى المؤكدين في تركيا وسوريا، إلى 4890 جراء زلزال يعد الأقوى في المنطقة منذ نحو قرن، حسب وكالة «فرانس برس».
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