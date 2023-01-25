  • Alwasat News
Atwasat

فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 04:02 مساء
فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019
معدات عسكرية فنلندية. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية الأربعاء عن منحها تفويضًا لتصدير معدات عسكرية إلى تركيا بعد تعليق تصديرها منذ خريف 2019 على خلفية إطلاق تركيا عملية عسكرية في سورية.

واستئناف تراخيص تصدير المعدات العسكرية هو أحد الشروط التي وضعتها أنقرة لإعطاء الضوء الأخضر لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو». وكانت ستوكهولم قد رفعت تعليق تصدير هذه المعدات إلى تركيا في نهاية سبتمبر، بحسب «فرانس برس».

وأرجأت تركيا، أمس، لأجل غير مسمى اجتماعًا مع السويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو»، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية رسمية الثلاثاء. وذكرت تقارير صحفية نقلًا عن مصادر دبلوماسية أن المحادثات كان من المقرر إجراؤها مطلع فبراير.

الانضمام إلى الحلف الأطلسي دون السويد
وأعلن وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، الثلاثاء، أنه على بلاده أن تدرس احتمال الانضمام إلى الحلف الأطلسي دون السويد، في أول موقف من نوعه غداة استبعاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إعطاء الضوء الأخضر لترشيح ستوكهولم.

-  تركيا: الوقت ينفد للتصديق على طلب انضمام السويد إلى الناتو
-  رئيس الوزاراء السويدي: لا نستطيع تلبية مطالب تركيا للانضمام إلى الناتو

وقال بيكا هافيستو لشبكة التلفزيون العام «يلي»، إن انضماما مشتركا لبلدي أوروبا الشمالية يبقى «الخيار الأول»، لكن «علينا بالطبع تقييم الوضع، ودراسة ما إذا كان أمر حصل سيمنع على المدى البعيد السويد من المضي قدما»، معتبرا في الوقت ذاته أن «الوقت ما زال مبكرا لاتخاذ موقف».

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين أن السويد، المرشحة لعضوية «حلف شمال الأطلسي»، لم يعد بإمكانها الاعتماد على «دعم» تركيا بعدما سمحت بتنظيم تظاهرة مناهضة لتركيا في ستوكهولم السبت. 

وقال الرئيس التركي «يجب ألا تنتظر السويد دعما من قبلنا لـ(انضمامها) لحلف شمال الأطلسي. إذا لم تحترموا المعتقدات الدينية لجمهورية تركيا أو للمسلمين، فلن تتلقّوا دعماً من قبلنا»، بحسب «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بومبيو في مذكراته يسخر من الإعلام الأميركي بشأن قضية خاشقجي

بومبيو في مذكراته يسخر من الإعلام الأميركي بشأن قضية خاشقجي
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
عطل يصيب خدمات «مايكروسوفت» حول العالم

عطل يصيب خدمات «مايكروسوفت» حول العالم
أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»

أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»
نادي شباب الجبل يعلق مشاركته في «دورينا» لشعوره بالظلم

نادي شباب الجبل يعلق مشاركته في «دورينا» لشعوره بالظلم
بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات

بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات
بحجة جارك أخرب دارك

بحجة جارك أخرب دارك
استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد

استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب

ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب
رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد

رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟

بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟
بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار

بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار
«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن

«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن
أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو

أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بومبيو في مذكراته يسخر من الإعلام الأميركي بشأن قضية خاشقجي
بومبيو في مذكراته يسخر من الإعلام الأميركي بشأن قضية خاشقجي
بعد قرار برلين بشأن «ليوبارد».. موسكو تتهم الغرب بـ«التصعيد الدائم»
بعد قرار برلين بشأن «ليوبارد».. موسكو تتهم الغرب بـ«التصعيد ...
تظاهرات في البيرو للمطالبة بتنحي الرئيسة دينا بولوارتي
تظاهرات في البيرو للمطالبة بتنحي الرئيسة دينا بولوارتي
شولتس: نفعل ما هو ضروري لدعم أوكرانيا لكننا نريد منع التصعيد مع روسيا
شولتس: نفعل ما هو ضروري لدعم أوكرانيا لكننا نريد منع التصعيد مع ...
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف...
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير...
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في أوكرانيا
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في ......
الاتحاد الأوروبي يشجع اختبار كوفيد على المسافرين الآتين من الصين
الاتحاد الأوروبي يشجع اختبار كوفيد على المسافرين الآتين من ......
واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار
واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات ......
المزيد
فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019
فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019...
زيلينسكي يعرب لشولتس عن «امتنانه» بعد قرار برلين تسليم كييف دبابات «ليوبارد»
زيلينسكي يعرب لشولتس عن «امتنانه» بعد قرار برلين تسليم كييف ......
عقوبات إيرانية على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
عقوبات إيرانية على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا...
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على ......
شولتس: نفعل ما هو ضروري لدعم أوكرانيا لكننا نريد منع التصعيد مع روسيا
شولتس: نفعل ما هو ضروري لدعم أوكرانيا لكننا نريد منع التصعيد......
المزيد