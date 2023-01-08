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رئيس الوزاراء السويدي: لا نستطيع تلبية مطالب تركيا للانضمام إلى الناتو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 04:08 مساء
رئيس الوزاراء السويدي: لا نستطيع تلبية مطالب تركيا للانضمام إلى الناتو
علم السويد. (الإنترنت)
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أعلن رئيس الوزراء السويدي، الأحد، أن تركيا التي تعرقل منذ مايو انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، دفعت بمطالب لا تستطيع السويد ولا يمكنها قبولها.

وقال أولف كريسترسون خلال مؤتمر حول الدفاع والأمن بحضور الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ «تركيا تؤكد أننا نفذنا ما تعهدنا القيام به، لكنها تقول أيضًا إنها تريد أمورا لا نستطيع ولا نريد تلبيتها»، بحسب «فرانس برس».

«تدابير إيجابية» لكن  في انتظار «خطوات كبيرة أخرى»
وفي 22 ديسمبر، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن ستوكهولم اتخذت «تدابير إيجابية»، لكن بلده ينتظر «خطوات كبيرة أخرى» لسحب اعتراضه على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».

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وصرح تشاووش أوغلو الذي التقى بنظيره السويدي توبياس بيلستروم في أنقرة «لا تخفى علينا التدابير الإيجابية المتّخذة، لكن لا يزال ينبغي تنفيذ خطوات كبيرة أخرى»، وفق «فرانس برس». 

منذ مايو، تجمد تركيا مسار انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي، مطالبة إياهما بترحيل لاجئين تعتبرهم «إرهابيين». وبالإضافة إلى مسألة ترحيل المعارضين، ندّد مولود تشاووش أوغلو بالقيود التي ما زالت قائمة على الصادرات السويدية للتجهيزات العسكرية الطابع.

 استقلالية النظام القضائي في السويد
وقال:«لم تحصل بعد شركاتنا الدفاعية على الضوء الأخضر لاستيراد بعض المنتجات»، وهي خصوصا قطع محركات مصنعة في السويد.

وحرص الوزير السويدي بيلستروم من جهته على طمأنة نظيره التركي بقوله «رسالتي إلى السيد تشاووش أوغلو والشعب التركي واضحة ومفادها أن السويد تفي بوعودها وتأخذها على محمل الجد». لكنه شدد على «استقلالية النظام القضائي في السويد». ولفت إلى أن بلده «جعل التعاون أولوية منذ إبرام المذكرة».

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