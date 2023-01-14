تركيا: الوقت ينفد للتصديق على طلب انضمام السويد إلى الناتو

القاهرة - بوابة الوسط

قال إبراهيم قالن المستشار المقرّب من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت، إنّ تركيا «ليست في موقع» يسمح لها بالمصادقة راهنا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.

وقال «لسنا في موقع (يسمح لنا بـ) إرسال قانون (التصديق) إلى البرلمان، لدينا مشكلة حقيقية في هذا الموضوع»، مشيراً إلى أنّ النواب قد يقومون برفضه، وفق «فرانس برس».

وأشار إلى أن الوقت ينفد فيما يتعلق بتصديق تركيا على طلبي السويد وفنلندا للانضمام لحلف شمال الأطلسي قبل إجراء الانتخابات المتوقعة في مايو.

سرعة وفاء ستوكهولم بوعود مكافحة الإرهاب

وقال الناطق باسم إردوغان إن تصديق تركيا على طلبي الدولتين يتوقف على مدى سرعة وفاء ستوكهولم بوعود مكافحة الإرهاب التي قُطعت في إطار اتفاقية مع أنقرة، محذراً من أن ذلك قد يستغرق شهوراً.

وأضاف قالن، في مؤتمر صافي في إسطنبول: «ستوكهولم ملتزمة تماماً بتنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها العام الماضي في مدريد، لكن البلاد تحتاج إلى ستة أشهر أخرى لصياغة قوانين جديدة من شأنها أن تسمح للنظام القضائي بتطبيق التفسيرات الجديدة للإرهاب».

«دمية» أردوغان تضرب مسار انضمام السويد إلى حلف «الناتو»

وضربت أزمة جديدة مرتبطة بـ«دمية» للرئيس رجب طيب أردوغان، مسار انضمام السويد إلى حلف «الناتو» بعد أن رفضت أنقرة اعتذارا سويديا.

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وقال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، أمس الجمعة، إن تنديد السويد بحادث تعليق دمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ستوكهولم ليس كافيا. وتابع «على السويد الوفاء بوعودها بموجب اتفاق ضمن مسعاها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي».

ومضى جاويش أوغلو قائلا، في مؤتمر صحفي، إن أنقرة تلاحظ تصميم ستوكهولم على محاربة الإرهاب، لكن الجماعات التي تعتبرها إرهابية ما زالت تواصل أنشطتها في السويد.

تنظيم «إعدام مفبرك لزعيم أجنبي منتخب ديمقراطياً»، أمر «خطير للغاية»

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أدان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون مقطع فيديو نشرته مجموعة كردية في ستوكهولم يُظهر دمية تمثل الرئيس التركي، معلّقاً من قدميه بحبل. وقال كريسترسون لقناة «تي في 4» إنّ تنظيم «إعدام مفبرك لزعيم أجنبي منتخب ديمقراطياً»، أمر «خطير للغاية».

ويُظهر الفيديو، الذي نشرته على «تويتر» لجنة روجافا (اسم المناطق الكردية في شمال سورية)، وهي مجموعة مقرّبة من حزب العمال الكردستاني، صوراً لإعدام الديكتاتور الإيطالي الراحل بينيتو موسوليني في العام 1945 وبعد ذلك دمية تشبه إردوغان تتدلّى من حبل وتتأرجح أمام مجلس مدينة ستوكهولم. وكُتب في نص مرفق بالفيديو أنّ «التاريخ يبيّن نهاية الطغاة».

وأثار هذا الفيديو توتّراً دبلوماسياً منذ أمس الخميس، بين تركيا والسويد، إذ استدعت وزارة الخارجية التركية السفير السويدي في أنقرة. وأتت هذه التغريدة فيما تكثّف تركيا ضغوطها على كلّ من السويد وفنلندا الطامحتين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، للتراجع عن إيواء المجموعات الكردية التي تعتبرها أنقرة «إرهابية».

«إفشال طلب السويد الانضمام إلى الناتو»

واعتبر رئيس الوزراء السويدي أنّ مقطع الفيديو الأخير يهدف إلى «إفشال طلب السويد الانضمام إلى الناتو». في بداية ديسمبرالماضي، طردت السويد عضواً في حزب العمال الكردستاني إلى تركيا. لكنّ الحكومة التركية تواصل المطالبة بالمزيد من الإجراءات في هذا الاتجاه.

لكن الجهود السويدية للحصول على موافقة تركيا الضرورية لدخول «الناتو»، اصطدمت في النصف الثاني من الشهر الماضي برفض المحكمة السويدية العليا طلبا من أنقرة بتسليم بولنت كينيش.

وكينيش صحفي تركي شغل منصب رئيس تحرير صحيفة «زمان» اليومية التركية، وهي صحيفة لها صلات بشبكة رجل الدين التركي المقيم بالولايات المتحدة، فتح الله كولن، الذي تتهم أنقرة شبكته بتدبير محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 2016.

اتفاقية ثلاثية مع تركيا في 2022

وكانت فنلندا والسويد وقعتا اتفاقية ثلاثية مع تركيا في 2022 تهدف إلى تجاوز اعتراضات أنقرة على عضويتهما بحلف شمال الأطلسي.

وتقدم البلدان في مايو بطلبين للانضمام إلى الحلف في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلا أن تركيا اعترضت واتهمتهما بإيواء مسلحين من بينهم عناصر من حزب العمال الكردستاني المحظور، وأعضاء تنظيمات أخرى تصفها تركيا بـ«الإرهابية».