الاتحاد الأوروبي يتبنى حزمة عقوبات جديدة ضد إيران

القاهرة - بوابة الوسط

تبنى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، اليوم الاثنين، حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران، تستهدف أولئك الذين يقودون حملة القمع ضد المتظاهرين، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وغردت الرئاسة السويدية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، على حسابها الرسمي على تويتر، قائلة: «يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من قبل السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين».