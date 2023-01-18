«نيويورك تايمز»: أميركا زودت أوكرانيا بذخيرة من مستودعاتها في إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أرسلت ذخيرة إلى أوكرانيا من مستودعاتها في إسرائيل لاستخدامها في الحرب ضد روسيا.

وأكد مسؤول إسرائيلي الخبر لوكالة «رويترز»، وقال إنه اتخذ العام الماضي، خلال تولي يائير لابيد منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تحتاج رسميا إلى موافقة للتصرف في الذخائر.

مساعدات إنسانية من إسرائيل

وكانت إسرائيل، التي أدانت الغزو الروسي لأوكرانيا، قد اكتفت بمساعدة كييف من خلال تقديم مساعدات إنسانية ومعدات حماية، بينما استبعدت تزويد البلاد بأسلحة بطريقة مباشرة، وفق هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وحسب «رويترز»، لا يعرف المسؤول الإسرائيلي إذا كان من المتوقع إرسال المزيد من الذخيرة الأميركية عبر إسرائيل في ظل قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تولى منصبه في 29 ديسمبر، والذي استطاع، خلال فترات سابقة، توطيد علاقة شخصية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.