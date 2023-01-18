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هبوط طائرة في سيدني بعد إطلاقها نداء استغاثة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 08:13 صباحا
هبوط طائرة في سيدني بعد إطلاقها نداء استغاثة
طائرة تابعة لـ«كوانتاس» لدى إقلاعها من مطار سيدني الدولي، 6 مايو 2021، (الإنترنت)
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هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة «كوانتاس» الأسترالية في مطار سيدني بشكل اضطراري بعد إطلاقها نداء استغاثة وهي في الجو.

ويعتقد أن الرحلة «كيو أف 144» الآتية من نيوزيلندا كان على متنها أكثر من 100 راكب، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن الناطقة باسم جهاز الإسعاف.

وأظهرت لقطات بثتها قناة «آي بي سي» الرسمية الطائرة، وهي من طراز «بوينغ 737- 800» تهبط بسلام في المطار قبل أن تتوقف على المدرج.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية أنه في حالة تأهّب في إطار خطة طوارئ، بعد أن أرسلت الطائرة نداء الاستغاثة، بينما أفادت وسائل إعلام أسترالية بأن الطائرة واجهت مشاكل في أحد محرّكَيها.

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