الخارجية الألمانية: برلين تدعم إنشاء محكمة خاصة بالحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الإثنين إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة الروس على خلفية غزو أوكرانيا.

وفي خطاب ألقته في لاهاي، دعت بيربوك إلى إنشاء «شكل جديد» من المحكمة من أجل «تقديم القادة الروس إلى العدالة» قد تكون مستندة إلى القانون الأوكراني لكن مقرّها في الخارج ومع قضاة دوليين، وفق «فرانس برس».

«بوتين يدهس أبسط مبادئ القانون الدولي»

وقالت بيربوك قبل توجهها إلى لاهاي: «بوتين يدهس أبسط مبادئ القانون الدولي التي تربط بين جميع الشعوب... حرب روسيا ضد أوكرانيا هي أيضا حرب ضد العدالة»، مضيفة أنها تريد أن توضح عبر زيارتها أن «القانون الدولي قوي، وأن تطبيقه وتعزيزه الآن أمر يرجع إلينا».

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وشددت بيربوك على أن قصف «قنابل عنقودية على مدنيين مسالمين، وسجون التعذيب في الأقبية المظلمة، وخطف الآلاف من الأطفال الأوكرانيين - والهياج الروسي الوحشي والمنتهك للقانون الدولي في أوكرانيا، ووحشية الحرب لا يمكن تبريرها بأي شيء». وذكرت الوزيرة أن لاهاي ترمز إلى القانون الدولي والعدالة بشكل لا مثيل له في أي مدينة أخرى، وقالت: «المحاكم الدولية هناك تمنح الثقة بأننا سنحل نزاعاتنا سلميا في العالم وأن أسوأ الجرائم ستُجرى المعاقبة عليها».

جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية

ويتوقع أن تجري بيربوك محادثات مع رئيس الوزراء مارك روته ونظيرها الهولندي فوبكه هوكسترا خلال اجتماعين منفصلين. ,يشار إلى أنه تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، بموجب ما يسمى بنظام روما الأساسي لعام 1998.

ويقوم المدعي العام خان بالتحقيق بالفعل في الوضع في أوكرانيا. ويمكن أن تغطي التحقيقات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وفي حالة العدوان- أي الحرب العدوانية التي أمر بها بوتين- لا يمكن للمحكمة اتخاذ إجراء، من بين أمور أخرى، لأن روسيا ليست دولة عضو في المحكمة. وهذا أحد الأسباب التي جعلت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدعو إلى تشكيل محكمة خاصة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.