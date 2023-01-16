  • Alwasat News
Atwasat

الخارجية الألمانية: برلين تدعم إنشاء محكمة خاصة بالحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 يناير 2023, 05:52 مساء
الخارجية الألمانية: برلين تدعم إنشاء محكمة خاصة بالحرب في أوكرانيا
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك. (الإنترنت)
alwasat radio

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الإثنين إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة الروس على خلفية غزو أوكرانيا.

وفي خطاب ألقته في لاهاي، دعت بيربوك إلى إنشاء «شكل جديد» من المحكمة من أجل «تقديم القادة الروس إلى العدالة» قد تكون مستندة إلى القانون الأوكراني لكن مقرّها في الخارج ومع قضاة دوليين، وفق «فرانس برس».

«بوتين يدهس أبسط مبادئ القانون الدولي»
وقالت بيربوك قبل توجهها إلى لاهاي: «بوتين يدهس أبسط مبادئ القانون الدولي التي تربط بين جميع الشعوب... حرب روسيا ضد أوكرانيا هي أيضا حرب ضد العدالة»، مضيفة أنها تريد أن توضح عبر زيارتها أن «القانون الدولي قوي، وأن تطبيقه وتعزيزه الآن أمر يرجع إلينا».

-  بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في أوكرانيا
-  «فرانس برس»: تواصل القصف في باخموت رغم بدء سريان الهدنة الروسية

وشددت بيربوك على أن قصف «قنابل عنقودية على مدنيين مسالمين، وسجون التعذيب في الأقبية المظلمة، وخطف الآلاف من الأطفال الأوكرانيين - والهياج الروسي الوحشي والمنتهك للقانون الدولي في أوكرانيا، ووحشية الحرب لا يمكن تبريرها بأي شيء». وذكرت الوزيرة أن لاهاي ترمز إلى القانون الدولي والعدالة بشكل لا مثيل له في أي مدينة أخرى، وقالت: «المحاكم الدولية هناك تمنح الثقة بأننا سنحل نزاعاتنا سلميا في العالم وأن أسوأ الجرائم ستُجرى المعاقبة عليها».

 جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية
ويتوقع أن تجري بيربوك محادثات مع رئيس الوزراء مارك روته ونظيرها الهولندي فوبكه هوكسترا خلال اجتماعين منفصلين. ,يشار إلى أنه تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، بموجب ما يسمى بنظام روما الأساسي لعام 1998.

ويقوم المدعي العام خان بالتحقيق بالفعل في الوضع في أوكرانيا. ويمكن أن تغطي التحقيقات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وفي حالة العدوان- أي الحرب العدوانية التي أمر بها بوتين- لا يمكن للمحكمة اتخاذ إجراء، من بين أمور أخرى، لأن روسيا ليست دولة عضو في المحكمة. وهذا أحد الأسباب التي جعلت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدعو إلى تشكيل محكمة خاصة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا

كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا
إعلان أسماء المرشحين للفوز بجوائز «سبتيموس» في طبعتها العاشرة

إعلان أسماء المرشحين للفوز بجوائز «سبتيموس» في طبعتها العاشرة
تصاعد معركة التأهل لدوري الأبطال بين «لاتسيو وأتالانتا وروما»

تصاعد معركة التأهل لدوري الأبطال بين «لاتسيو وأتالانتا وروما»
كاريكاتير حليم - مشاريع عودة الاستقرار

كاريكاتير حليم - مشاريع عودة الاستقرار
نجاة عطية لـ«بوابة الوسط»: «التقازة» خيال مستوحى من قضايا السحر والشعوذة

نجاة عطية لـ«بوابة الوسط»: «التقازة» خيال مستوحى من قضايا السحر والشعوذة
برشلونة ينتزع كأس السوبر الإسباني الـ14 في تاريخه من ريال مدريد

برشلونة ينتزع كأس السوبر الإسباني الـ14 في تاريخه من ريال مدريد
الحلم مستمر.. أرسنال في الصدارة بعد الفوز على توتنهام

الحلم مستمر.. أرسنال في الصدارة بعد الفوز على توتنهام
الأهلي بنغازي يستمر في تصدر مجموعته بفوزه على المروج

الأهلي بنغازي يستمر في تصدر مجموعته بفوزه على المروج
«إيني» تعلن كشفا جديدا في مجال الغاز بشرق البحر المتوسط قبالة مصر

«إيني» تعلن كشفا جديدا في مجال الغاز بشرق البحر المتوسط قبالة مصر
أوكرانيا أمام تحدي استخدام المعدات العسكرية الحديثة الغربية

أوكرانيا أمام تحدي استخدام المعدات العسكرية الحديثة الغربية
المحجوب يكشف أهم بنود اجتماعات لجنة «5+5» مع باتيلي

المحجوب يكشف أهم بنود اجتماعات لجنة «5+5» مع باتيلي
علي عوين يكشف حقيقة وقف المشاركة الليبية في معرض القاهرة للكتاب

علي عوين يكشف حقيقة وقف المشاركة الليبية في معرض القاهرة للكتاب
استعدادات خاصة لـ«فرسان المتوسط» قبل مواجهة موزمبيق في «شان 2023»

استعدادات خاصة لـ«فرسان المتوسط» قبل مواجهة موزمبيق في «شان 2023»
تقرير دولي: الجيش التركي الأقوى بالشرق الأوسط ومصر الأولى عربيا والجزائر أكبر قوة دفاعية في شمال أفريقيا

تقرير دولي: الجيش التركي الأقوى بالشرق الأوسط ومصر الأولى عربيا والجزائر أكبر ...
مارس المقبل.. بدء تطعيم الأطفال بسن 15 شهرا ضد الجذيري المائي والتهاب الكبد الفيروسي

مارس المقبل.. بدء تطعيم الأطفال بسن 15 شهرا ضد الجذيري المائي والتهاب الكبد ...
إعلان حالة الكارثة الكبرى في كاليفورنيا بسبب الطقس السيئ وأمطار جديدة متوقعة

إعلان حالة الكارثة الكبرى في كاليفورنيا بسبب الطقس السيئ وأمطار جديدة متوقعة
جهاز المناعة لدى الإنسان بدأ التحور قبل 4500 عام

جهاز المناعة لدى الإنسان بدأ التحور قبل 4500 عام
إطلاق اسم منصور الكيخيا على المعهد الدبلوماسي في طرابلس

إطلاق اسم منصور الكيخيا على المعهد الدبلوماسي في طرابلس
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ملوك أوروبا في جنازة ملك اليونان السابق قسطنطين الثاني
ملوك أوروبا في جنازة ملك اليونان السابق قسطنطين الثاني
استدعاء السفير الإيراني في برلين بسبب «انتهاكات حقوق الإنسان وموجة إعدامات»
استدعاء السفير الإيراني في برلين بسبب «انتهاكات حقوق الإنسان ...
كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا
كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا
شاهد: ضربة قوية لمافيا صقلية.. الشرطة الإيطالية توقف أخطر مطلوبي المافيا
شاهد: ضربة قوية لمافيا صقلية.. الشرطة الإيطالية توقف أخطر مطلوبي ...
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا...
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا...
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات...
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان...
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من أراضيها وتهدد بـ«إجراءات مضادة»
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من ......
المزيد
الخارجية الألمانية: برلين تدعم إنشاء محكمة خاصة بالحرب في أوكرانيا
الخارجية الألمانية: برلين تدعم إنشاء محكمة خاصة بالحرب في ......
بوتين يندد بشحنات الأسلحة الغربية المتزايدة إلى أوكرانيا
بوتين يندد بشحنات الأسلحة الغربية المتزايدة إلى أوكرانيا...
روسيا تنتج أول رؤوس حربية نووية لتزود بها طوربيد بوسيدون الفائق
روسيا تنتج أول رؤوس حربية نووية لتزود بها طوربيد بوسيدون ......
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»...
شاهد: ضربة قوية لمافيا صقلية.. الشرطة الإيطالية توقف أخطر مطلوبي المافيا
شاهد: ضربة قوية لمافيا صقلية.. الشرطة الإيطالية توقف أخطر ......
المزيد