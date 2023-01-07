بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الحكومة البريطانية، السبت، إن وزراء العدل من عدة دول حول العالم سيجتمعون في لندن لزيادة الدعم المقدم للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها المتعلقة بجرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا.

وسيحضر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاجتماع المقرر عقده في مارس، وسيستضيفه وزير العدل البريطاني دومينيك راب ونظيرته الهولندية ديلان يشيلجوز زيجاريوس، بحسب «رويترز».

زيادة الدعمين المالي والعملي عالميا للمحكمة الجنائية الدولية

وقال راب، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، «بعد مرور عام تقريبا على الغزو غير القانوني، يجب على المجتمع الدولي أن يقدم أقوى دعم للمحكمة الجنائية الدولية حتى يمكن محاسبة مجرمي الحرب على الفظائع التي نشهدها».

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وأفاد البيان أن الاجتماع سيسعى إلى زيادة الدعمين المالي والعملي عالميا للمحكمة الجنائية الدولية وتنسيق الجهود لضمان أن يكون لديها كل ما تحتاجه لإجراء التحقيقات وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم.

الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا

ونفت روسيا، التي تصف أعمالها في أوكرانيا بأنها «عملية عسكرية خاصة»، استهداف المدنيين وجرائم حرب أخرى.

وتواصل بريطانيا دعمها لأوكرانيا، وقدمت دعما عسكريا بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.78 مليار دولار) لكييف. وفتح خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية العام الماضي تحقيقا في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.

ويقول خبراء في القانون إن اختصاص المحكمة بشأن العدوان يشمل فقط الدول الأعضاء والدول التي وافقت على اختصاصها القضائي، مثل أوكرانيا لكن ليس روسيا. ولا تعترف موسكو بالمحكمة.