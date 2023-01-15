ارتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة في نيبال إلى 68 راكبا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت هيئة الطيران المدني في نيبال إن ما لا يقل عن 68 شخصا لقوا حتفهم اليوم الأحد، في تحطم طائرة في بوخارا، في أسوأ حادث تحطم طائرة تشهده البلاد منذ ثلاثة عقود.

ويمشط مئات المنقذين منطقة التلال التي تحطمت فيها الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية «يتي»، والتي كانت تقل 72 شخصا وأقلعت في رحلة داخلية من العاصمة كاتمندو، حسب وكالة «فرانس برس».

وأظهرت لقطات تلفزيونية محلية عمال الإنقاذ وهم يسارعون بالبحث في أجزاء محطمة من الطائرة، وظهرت آثار لهب على الأرض قرب موقع التحطم، وكانت بعض النيران لا تزال مشتعلة.

أسوأ حادث تحطم في نيبال منذ 1992

وحادث الأحد هو أسوأ تحطم في نيبال منذ العام 1992، وفقا لما تظهره قاعدة بيانات شبكة سلامة الطيران، وفي ذلك العام، تحطمت طائرة تابعة للخطوط الباكستانية الدولية من طراز «إيرباص إيه 300»، على سفح أحد التلال وهي تقترب من كاتمندو، ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 167 شخصا.

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وقالت سلطات الطيران في بيان، إن الطائرة تواصلت مع المطار من منطقة سيتي جورج في الساعة 10:50 صباحا بالتوقيت المحلي (05:05 بتوقيت جرينتش)، «ثم تحطمت».

وحوادث الطائرات ليست نادرة في نيبال التي توجد فيها ثمانية جبال من بين أعلى 14 قمة في العالم، ومن بينها قمة إيفرست، إذ يمكن للطقس أن يتغير بشكل مفاجئ ويزيد الخطورة على الملاحة الجوية، وقتل 309 على الأقل منذ العام 2000 في حوادث تحطم طائرات أو طائرات هليكوبتر في نيبال.

ويمنع الاتحاد الأوروبي خطوط الطيران النيبالية من استخدام مجاله الجوي منذ العام 2013، وعزا ذلك لأسباب تتعلق بالسلامة.

ومن بين الركاب خمسة هنود وأربعة روس وأيرلندي واثنان من كوريا الجنوبية وأسترالي وفرنسي وأرجنتيني.