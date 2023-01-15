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مقتل 40 شخصا في تحطم طائرة بوسط نيبال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 10:59 صباحا
مقتل 40 شخصا في تحطم طائرة بوسط نيبال
موقع تحطم الطائرة في النيبال, 15 يناير 2023. (الإنترنت)
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قال مسؤول بسلطة الطيران المدني في نيبال، إن 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، اليوم الأحد، عندما تحطمت طائرة في مدينة بوخارا بوسط البلاد.

وقال الناطق باسم سلطة الطيران المدني، جاجاناث نيرولا، «عمليات الإنقاذ مستمرة.. كانت الأجواء صافية»، حسب وكالة «يورو نيوز».

دخان كثيف في موقع التحطم
وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها محطة محلية، دخانا كثيفا يتصاعد من موقع التحطم، فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

- تحطم طائرة في نيبال على متنها 72 شخصا

وقال سودارشان بارتاولا، وهو ناطق باسم شركة الخطوط الجوية «يتي»، إن الطائرة المنكوبة التي تشغلها الشركة ذات محركين ومن طراز (إيه.تي.آر 72)، وكانت تقل 72 شخصا من بينهم رضيعان وأربعة من أفراد الطاقم وعشرة أجانب.

وحوادث الطائرات ليست نادرة في نيبال التي توجد فيها ثمانية جبال من بين أعلى 14 قمة في العالم، ومن بينها قمة إيفرست، إذ يمكن للطقس أن يتغير بشكل مفاجئ ويزيد الخطورة على الملاحة الجوية.

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