بايدن يؤكد تعاونه مع القضاء في ملف الوثائق السرية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، تعاونه الكامل مع وزارة العدل بعد العثور على وثائق سرية في منزله الخاص في ويلمينغتون بولاية ديلاوير.

وقال بايدن لصحفيين: «أتعامل مع قضية الملفات السرية بجدية كبيرة. نتعاون بالكامل مع وزارة العدل»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم حض رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي، الكونغرس على التحقيق مع بايدن بعد العثور على وثائق سرية في منزله. وقال مكارثي «على الكونغرس التحقيق في هذا الأمر»، مشيرًا إلى التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب لاحتفاظه بأكثر من مئة وثيقة سرية في منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا.