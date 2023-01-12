مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية

القاهرة - بوابة الوسط

حض رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي، الخميس، الكونغرس على التحقيق مع الرئيس جو بايدن بعد العثور على وثائق سرية في منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

وقال مكارثي «على الكونغرس التحقيق في هذا الأمر»، مشيرًا إلى التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب لاحتفاظه بأكثر من مئة وثيقة سرية في منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وعثر مساعدو بايدن على وثائق حكومية جديدة مصنفة على أنها «سرية»، وتعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس، مع تصاعد الإحراج السياسي للبيت الأبيض، حسب شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وحسب التقارير، تضم تلك المستندات وثائق استخباراتية وملخصات لتطور الأوضاع في كل من أوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة. وترتبط الوثائق بفترة تولي بايدن منصب نائب رئيس باراك أوباما، ولكن من غير المفهوم لماذا عثر عليها في مكتب استخدمه بعد مغادرته المنصب.