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إيران: توقيف صحفي أجرى مقابلات مع عائلات أسرى محكوم عليهم بالإعدام

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 يناير 2023, 07:00 مساء
إيران: توقيف صحفي أجرى مقابلات مع عائلات أسرى محكوم عليهم بالإعدام
صورة لصحف إيرانية التقطت في 10 سبتمبر 2022 في طهران. (أ ف ب)
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أوقف صحفي إيراني بعد إجرائه مقابلات مع عائلات أسرى محكوم عليهم بالإعدام على ارتباط بحركة الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني، على ما أعلنت الجمعة جريدة «اعتماد» الإيرانية الإصلاحية، وقُتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كذلك أوقف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها بمثابة «أعمال شغب» يقف خلفها «أعداء» الجمهورية الإسلامية.

وقالت جريدة «اعتماد» على موقعها الإلكتروني «أوقف مهدي بيكوغلي مدير قسم السياسة في جريدة اعتماد مساء أمس»، الخميس، وكان الصحفي نشر في الأسابيع الأخيرة عدة مقابلات مع عائلات أشخاص حُكم عليهم مؤخرًا بالإعدام لضلوعهم المفترض في التظاهرات، حيث تشهد إيران حركة احتجاجية اندلعت في 16 سبتمبر إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.

 القضاء حكم بالإعدام على 14 شخصًا
ومنذ بداية الاحتجاجات، حكم القضاء بالإعدام على 14 شخصًا لارتباطهم بالتظاهرات، بحسب إحصاء لوكالة «فرانس برس» مبني على معلومات رسمية. من بين هؤلاء، نُفّذ حكم الإعدام في حق شخصين منهم حتى الآن، وأضافت الجريدة «كتبت زوجته على تويتر أن هاتفه الجوال وجهاز الكمبيوتر ومقتنياته الشخصية صودرت خلال اعتقاله».

وكانت جريدة «شرق» اليومية قد نشرت في ديسمبر قائمة تضم نحو 40 صحفيًا ومصورًا صحفيًا اعتقلوا في إيران على خلفية ارتباطهم بالاحتجاجات. في الأسابيع الأخيرة، أعلنت وسائل إعلام محلية توقيف عدة صحفيين آخرين.

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