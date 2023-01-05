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إدانة العقل المدبر لفضيحة الرشاوي في الجامعات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 يناير 2023, 08:17 صباحا
إدانة العقل المدبر لفضيحة الرشاوي في الجامعات الأميركية
وليام ريك سينغر، (أرشيفية: الإنترنت)
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حكمت محكمة في بوسطن بالسجن ثلاث سنوات ونصف على العقل المدبّر لعملية فساد مالي دخل بواسطتها أبناء مشاهير وأثرياء جامعات مرموقة مقابل رشاوى مالية، قبل أن ينكشف أمرهم في فضيحة هزّت قطاع التعليم العالي في الولايات المتّحدة.

وكان المدان وليام ريك سينغر اعترف بذنبه في العام 2019، وتعاون مع القضاء الذي اعتبره العقل المدبّر لهذه العملية الاحتيالية الضخمة، التي استمرّت نحو عشر سنوات، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال مكتب المدّعي العام الفدرالي في ولاية ماساتشوستس إنّ المحكمة قضت أيضاً بأن يدفع المدان أكثر من 10 ملايين دولار لمصلحة الضرائب الأميركية، وأمرت بمصادرة أصول تزيد قيمتها عن 5.3 مليون دولار، وأموال نقدية ضبطت بحوزته تناهز قيمتها 3.4 مليون دولار.

واتُّهم ما مجموعة 55 شخصا بالضلوع في هذه الفضيحة الجامعية، بينهم أكثر من أربعين أقرّوا بذنبهم وفي مقدّمهم سينغر الذي تقول السلطات إنّه تقاضى نحو 25 مليون دولار من الرشاوى، دفع سبعة ملايين منها لمدرّبين رياضيين ومسؤولين في جامعات لإدخال أبناء الأثرياء إلى تلك الجامعات.

مشاهير متورطون في الفضيحة
ومن بين المشاهير الذين أدينوا في هذه القضية الممثلة الأميركية لوري لافلين التي أدّت دور العمّة بيكي في مسلسل «فول هاوس» العائلي. وأمضت لافلين في العام 2020 شهرين في السجن، بعد أن اعترفت مع زوجها بأنّهما دفعا رشوة بقيمة نصف مليون دولار لإدخال ابنتيهما إلى جامعة جنوب كاليفورنيا «يو إس سي».

بدورها أمضت فيليسيتي هوفمان، نجمة مسلسل «ديسبريت هاوسوايفز» 11 يوما في السجن في العام 2019 بعدما أقرّت بأنّها دفعت 15 ألف دولار لتزوير اختبارات دخول الكلية لابنتها الكبرى.

وهذه الفضيحة كشفت جوانب كبيرة من انعدام المساواة في نظام التعليم الجامعي الأميركي، وقد كشفت في مارس العام 2019 عندما اعترف ريك سينغر، الرئيس السابق لشركة لتحضير الطلاب لخوض امتحانات القبول في الجامعات، بأنّه أنشأ نظام فساد يتراوح من الغشّ في اختبارات دخول الجامعات إلى رشوة مدرّبين رياضيين جامعيين.

واستهدفت المنظومة التي أنشأها سينغر ضمان دخول أبناء العائلات الثرية إلى جامعات مرموقة ومكلفة للغاية وشديدة الانتقائية مثل «ييل» و«ستانفورد» و«جورج تاون» وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس.

وكان المدرّبون الرياضيون الضالعون في شبكة الفساد هذه يوافقون على ضمّ هؤلاء الطلاب الأثرياء إلى فرقهم الرياضية الجامعية من أجل تسهيل قبولهم في الجامعات.

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