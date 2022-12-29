اتفاق بين جيشي كولومبيا والإكوادور على التصدي لتجارة المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق ممثلون عن القوات المسلحة في كولومبيا والإكوادور على توحيد القوى من أجل التصدي للاتجار بالمخدرات والجريمة العابرة للحدود بين البلدين.

وقال الجنرال الكولومبي هيليدر جيرالدو في تصريحات وهو يقف إلى جانب نظيره الإكوادوري، أمس الأربعاء: «قررنا توحيد القوى (...) ليتسنى لنا أن نعد على المديين المتوسط والقصير خططًا عسكرية تسمح بالتصدي للجريمة»، حسب وكالة «فرانس برس».

اتفاق بين ممثلين عسكريين في مدينة إيبياليس

وهذا الاتفاق هو ثمرة اجتماع بين ممثلين عسكريين من البلدين أقيم في مدينة إيبياليس الكولومبية المحاذية للإكوادور.

وأضاف جيرالدو: «لن نوفر جهدًا للقضاء على الاتجار بالمخدرات والانتهاكات البيئية والتهريب وكل الأحداث التي تقع في المنطقة التي نتولى مسؤولياتها».

وباتت الإكوادور محطة عبور للكوكايين المصنعة في كولومبيا والمهربة إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

كولومبيا أكبر منتج للكوكايين في العالم

ويتوجه التجار إلى الحدود المشتركة التي تمتد على 586 كيلومترا للإفلات من سلطات كولومبيا، أكبر منتج للكوكايين في العالم.

وبحسب الأمم المتحدة، كانت الإكوادور ثالث البلدان التي ضبطت فيها أكبر كميات من الكوكايين في 2020 (92 طنّا)، بعد الولايات المتحدة (157 طنّا) وكولومبيا (584 طنّا).