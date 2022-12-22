نتانياهو يشكل حكومة إسرائيلية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو، رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ أنه تمكن من تشكيل حكومة، حسبما أعلنت الرئاسة مساء الأربعاء قبل دقائق من المهلة النهائية لتشكيل ائتلاف حكومي جديد.

وكتب نتانياهو على تويتر بالعبرية «توصّلنا إليها»، وذلك قبل دقائق قليلة من الموعد النهائي الساعة 11,59 مساءً بالتوقيت المحلي (21,59 بتوقيت غرينتش)، معلناً بذلك تشكيل حكومته.

من جهتها، أكدت الرئاسة الإسرائيلية لوكالة «فرانس برس» أن نتانياهو اتصل بهرتسوغ لإبلاغه بهذا الخبر في الوقت المناسب.

وفي 13 نوفمبر الماضي، كُلّف بنيامين نتانياهو برئاسة الوزراء بدولة الاحتلال الإسرائيلي الذي تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي أجريت في الأول من نوفمبر.