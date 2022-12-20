القضاء الأميركي يبقي على إجراء اتخذه ترامب لمنع دخول ملايين المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط

أبقت المحكمة الأميركية العليا، الإثنين، على إجراء فرضته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في مارس 2020 للحدّ من تفشي جائحة كوفيد، لكنه يتيح منع ملايين المهاجرين، بمن فيهم طالبو اللجوء، من دخول الحدود الجنوبية الغربية للبلاد.

وكان من المفترض أن يتوقف العمل اعتبارًا من الأربعاء بالإجراء المسمى «تايتل 42»، والذي أتاح للسلطات استخدام بروتوكولات السلامة المرتبطة بمكافحة كوفيد-19 لمنع دخول ملايين المهاجرين، لكن رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس أصدر الإثنين قرارًا أمر بموجبه بالإبقاء على هذا الإجراء، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».