«فرانس برس»: الجندي الأيرلندي قتل في جنوب لبنان بعد إطلاق 7 طلقات

القاهرة - بوابة الوسط

اخترقت سبع طلقات من رشاش حربي، آلية تابعة للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقّتة في جنوب لبنان، وأصابت إحداها السائق في رأسه من الخلف.

وقال مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» إن السائق توفي على الفور، اليوم الخميس، فيما ارتطمت العربة بعامود حديدي وانقلبت، ما أدى إلى إصابة العناصر الثلاثة الآخرين، موضحاً أن القضاء العسكري وضع يده على التحقيق.