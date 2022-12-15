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«فرانس برس»: الجندي الأيرلندي قتل في جنوب لبنان بعد إطلاق 7 طلقات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 ديسمبر 2022, 05:10 مساء
«فرانس برس»: الجندي الأيرلندي قتل في جنوب لبنان بعد إطلاق 7 طلقات
مدرعة تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان. (أرشيفية: الإنترنت)
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اخترقت سبع طلقات من رشاش حربي، آلية تابعة للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقّتة في جنوب لبنان، وأصابت إحداها السائق في رأسه من الخلف.

وقال مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» إن السائق توفي على الفور، اليوم الخميس، فيما ارتطمت العربة بعامود حديدي وانقلبت، ما أدى إلى إصابة العناصر الثلاثة الآخرين، موضحاً أن القضاء العسكري وضع يده على التحقيق.

أيرلندا: حادث مقتل الجندي «خطير»
وفي وقت سابق، أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان «يونيفيل» مقتل الجندي، من دون أن تحدد ظروف الحادث؛ فيما أكدأكد وزير الخارجية والدفاع في الحكومة الأيرلندية سايمون كونفني وقوع الحادث الذي وصفه بـ«الخطير».

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