أوكرانيا تعلن إسقاط سرب من المسيّرات استهدفت كييف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أوكرانيا الأربعاء أنها دمّرت كافة المسيّرات التي أطلقتها روسيا في الصباح الباكر على كييف، في أحدث هجوم تشنّه موسكو التي تسعى إلى القضاء بشكل منهجيّ على منشآت الطاقة.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفاعلية الدفاعات الجوية الأوكرانية، مؤكدًا إسقاط كل المسيرات الـ13 الإيرانية الصنع من طراز «شاهد». وقال في مقطع فيديو «بدأ الإرهابيون في الصباح بـ13 شاهد»، في إشارة إلى المسيرات المفخّخة مضيفًا «بحسب معلومات أولية أسقط نظام دفاعنا الجوي الـ13 كلها»، بحسب «فرانس برس».

الكرملين يرفض أي هدنة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة

وقال «أنا فخور» بذلك، مذكّرًا السكان بأن يتحلوا باليقظة عندما تدوّي صافرات الإنذار، كما حصل صباح الأربعاء عند الساعة 05,55 (03,55 ت غ) قبيل وصول المسيّرات. ورُفع الإنذار بعيد الساعة التاسعة (07,00 ت غ).

- الكرملين: لا هدنة قيد البحث في أوكرانيا لمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة

- الرئاسة الأوكرانية: إطلاق 64 أوكرانيا وأميركي واحد في تبادل أسرى مع روسيا

من جانبه، رفض الكرملين أي هدنة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة، متعهّدًا مرة جديدة بمواصلة المعارك. وعند سؤاله عن احتمال توقف القتال في أوكرانيا مع اقتراب أعياد نهاية العام، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافة «لم يتم تقديم أي اقتراح من قبل أي طرف، هذا الموضوع ليس على جدول الأعمال».

«سبعة ملايين طفل» مهددون

في غرب كييف، انتشرت عناصر الشرطة ومسعفون في مكان إسقاط المسيّرات. وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن «حطام المسيّرات سقط على مبنى إداري» وتسبب «بأضرار طفيفة بأربعة مبانٍ سكنيّة» في غرب العاصمة الأوكرانية. وأكدت عبر تلغرام أنه «لم يُسجّل سقوط جرحى».

وبدا قسم كبير من سقف المبنى مدمّرًا وتناثر حطام الطوب والخشب والخردة المعدنية على الأرض التي يغطيها الجليد والثلج. منذ أكتوبر وسلسلة انتكاسات عسكرية محرجة تكبّدتها موسكو، تشنّ القوات الروسية بشكل منتظم ضربات كثيفة بواسطة مسيّرات وصواريخ.

وفي حين تسجّل درجات حرارة متدنية وتتساقط الثلوج، تسعى موسكو إلى تدمير منشآت الطاقة في أوكرانيا، ما يجعل ملايين الأشخاص يعيشون في البرد والظلام. وحذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الأربعاء من أن «جميع أطفال أوكرانيا تقريبًا، أي قرابة سبعة ملايين طفل» مهددون بهذه الهجمات.

وضع نظام الطاقة الأوكراني لا يزال صعبًا

من جانبها، قالت شركة الطاقة الوطنية «أوكرينيرغو» إن «وضع نظام الطاقة الأوكراني لا يزال صعبًا بسبب حجم الأضرار التي أُلحقت بالبنى التحتية». وبحسب الشركة، فإن الشرق هو المنطقة الأكثر تضررًا لأن الضربات هناك تشنّ «بشكل يومي تقريبًا». وأكدت الشركة في بيان أن «أعمال التصليح بطيئة بسبب وجود خطر على حياة الموظفين».

ويعود آخر هجوم روسي كبير استهدف منشآت للطاقة في البلاد إلى الخامس من ديسمبر. ويأتي هجوم الأربعاء على كييف، غداة مؤتمر دوليّ لدعم أوكرانيا استضافته باريس، وفي حين تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمواصلة حملته العسكرية.

وجمع المؤتمر هبات تفوق قيمتها المليار يورو للسلطات الأوكرانية، لمساعدة السكان على قضاء فصل الشتاء.