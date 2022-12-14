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الحكم على عامل بلجيكي في المجال الإنساني بالسجن 28 عاما في إيران

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 02:03 مساء
الحكم على عامل بلجيكي في المجال الإنساني بالسجن 28 عاما في إيران
العلم الإيراني. (أرشيفية: الإنترنت)
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قضت السلطات الإيرانية بسجن عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل مدة 28 عاما، وفق ما أفاد ناطق باسم عائلته.

وقال الناطق أوليفييه فان سيرتيغيم لوكالة «فرانس برس» إن العائلة مفجوعة، وذلك بعدما أبلغتها الحكومة بالنبأ.

وأعدمت إيران الشهر الجاري رجلًا مدانًا بجرح عنصر من قوات الباسيج وفق وسائل إعلام رسمية، في أول إعدام مرتبط بالاحتجاجات المتواصلة منذ نحو ثلاثة أشهر في البلاد.

وقالت وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية الرسمية إن «محسن شكاري، مثير الشغب الذي قطع شارع ستار خان (بطهران) في 25 سبتمبر، وطعن عنصرا من الباسيج في كتفه الأيسر، أُعدم صباح الخميس» في العاصمة الإيرانية.

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