  • Alwasat News
Atwasat

«يونيسف» تطلق نداء لجمع 2,6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 ديسمبر 2022, 02:47 مساء
«يونيسف» تطلق نداء لجمع 2,6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط
فتاة من بنغلاديش تتحدث خلال حفل اليونيسف في مدينة نيويورك، 29 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الثلاثاء، نداءً للمجتمع الدولي من أجل جمع 2.6 مليار دولار لتلبية احتياجات الأطفال في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقالت المنظمة في بيان إنها بحاجة لهذه الأموال «بشكل طارئ لتقديم المساعدة لإنقاذ حياة أكثر من 52.7 مليون طفل محتاج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2023».

ونقل البيان عن المديرة الإقليمية لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر قولها «نظرًا لأن حوالي نصف بلدان المنطقة تعيش في أزمات أو تعاني من آثار النزاعات والحروب، فإن الأطفال لازالون الأكثر تضررًا ويحتاجون بشدة إلى المساعدة»، وأضافت أن «عامًا بعد عام، يزداد الوضع سوءًا مع ازدياد فقر العديد من العائلات وهم يواجهون آثار هذه الأزمات».

وقالت المنظمة إن «المنطقة هي موطن لبعض من أطول الصراعات في العالم حيث خلفت الحرب المستمرة قرابة 12 عامًا في سوريا أكثر من 6.5 مليون طفل معتمدين على المساعدات. في حين ما زالت الأزمة في اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يعتمد كل طفل هناك تقريبًا على المساعدات، فيما أدت الأزمة المتفاقمة في لبنان وعدم الاستقرار في السودان إلى وضع ملايين الأطفال الإضافيين في ظروف معيشية حرجة».

الأطفال المتضررون من النزاعات والأزمات الإنسانية
وقالت خضر إنه «إذا تم تأمين هذا التمويل العاجل فإنه سيسمح لليونيسف بالوصول إلى الأطفال المتضررين من النزاعات والأزمات الإنسانية في الوقت وبالطريقة المناسبين»، وقالت المنظمة إن هذا النداء يشمل أطفال العراق والأردن ولبنان وليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة والسودان وسورية واللاجئين السوريين في البلدان المجاورة واليمن.

وفي حين أن تركيا ليست جزءًا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن النداء يشمل استجابة اللاجئين السوريين فيها.

في ديسمبر 2021، ناشدت اليونيسف المجتمع الدولي لجمع 2.3 مليار دولار أميركي للاستجابة لاحتياجات الأطفال لعام 2022.. وتمت مراجعة النداء إلى 2,4 مليار دولار أميركي، استلمت المنظمة نصفها فقط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال

الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
تعرف إلى الـ«Super foods».. أطعمة شائعة تعزز صحتك في الشتاء

تعرف إلى الـ«Super foods».. أطعمة شائعة تعزز صحتك في الشتاء
الجيش الأميركي يعلن نجاح اختبار صاروخ فرط صوتي

الجيش الأميركي يعلن نجاح اختبار صاروخ فرط صوتي
«داعش» يتبنى هجوما على تجمع لرجال أعمال صينيين في كابول

«داعش» يتبنى هجوما على تجمع لرجال أعمال صينيين في كابول
كاركاتير خيري - الدب الروسي

كاركاتير خيري - الدب الروسي
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الاتحاد يفوز على أبوسليم في «دورينا» (2-1)

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الاتحاد يفوز على أبوسليم في «دورينا» (2-1)
ما بين الموسيقى والسلاح.. السياحة تائهة في صحراء النيجر

ما بين الموسيقى والسلاح.. السياحة تائهة في صحراء النيجر
نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك

نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك
الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»

الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»
أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار

أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فريق المغرب البطل.. ومشواره مع نجاح مونديال قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فريق المغرب البطل.. ومشواره مع نجاح مونديال...
تحقيق ثلاثي وغموض ملابسات نقله.. تفاصيل جديدة في قضية أبوعجيلة

تحقيق ثلاثي وغموض ملابسات نقله.. تفاصيل جديدة في قضية أبوعجيلة
شاهد في «هذا المساء»: أبوعجيلة مسعود.. فدية لكرسي السلطة أم ضحية للفوضى الأمنية؟

شاهد في «هذا المساء»: أبوعجيلة مسعود.. فدية لكرسي السلطة أم ضحية للفوضى الأمنية؟
في رسالة مؤثرة.. كريستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج

في رسالة مؤثرة.. كريستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج
نورلاند: ليبيا لا تحتاج إلى حكومة موقتة أخرى والدبيبة يصر الآن على الانتخابات

نورلاند: ليبيا لا تحتاج إلى حكومة موقتة أخرى والدبيبة يصر الآن على الانتخابات
شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب بريطانيا

شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب بريطانيا
عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة

عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من ...
بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال

بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس الوزراء الأوكراني: بعثة وكالة الطاقة ستؤمن المحطات النووية
رئيس الوزراء الأوكراني: بعثة وكالة الطاقة ستؤمن المحطات النووية
بسبب تحقيق فساد.. البرلمان الأوروبي يصوت على إنهاء عضوية نائبة الرئيسة الثلاثاء
بسبب تحقيق فساد.. البرلمان الأوروبي يصوت على إنهاء عضوية نائبة ...
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف ...
الجيش الصيني: الجنود الهنود عبروا الحدود المتنازع عليها بشكل غير شرعي
الجيش الصيني: الجنود الهنود عبروا الحدود المتنازع عليها بشكل غير ...
البرلمان الأوروبي يقيل نائبة لرئيسته على خلفية فضيحة فساد
البرلمان الأوروبي يقيل نائبة لرئيسته على خلفية فضيحة فساد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة ......
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة ......
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ......
3 قتلى و11 مصابا جراء إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل
3 قتلى و11 مصابا جراء إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل...
البرلمان الأوروبي يعلن روسيا «دولة راعية للإرهاب»
البرلمان الأوروبي يعلن روسيا «دولة راعية للإرهاب»...
المزيد
رويترز: مصادرة1.5‭ ‬ مليون يورو ضمن فضيحة فساد بالبرلمان الأوروبي
رويترز: مصادرة1.5‭ ‬ مليون يورو ضمن فضيحة فساد بالبرلمان ......
منظمات: الصومال لم تصل إلى حد المجاعة من أكتوبر حتى ديسمبر
منظمات: الصومال لم تصل إلى حد المجاعة من أكتوبر حتى ديسمبر...
«يونيسف» تطلق نداء لجمع 2,6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط
«يونيسف» تطلق نداء لجمع 2,6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط...
البرلمان الأوروبي يقيل نائبة لرئيسته على خلفية فضيحة فساد
البرلمان الأوروبي يقيل نائبة لرئيسته على خلفية فضيحة فساد...
الجيش الصيني: الجنود الهنود عبروا الحدود المتنازع عليها بشكل غير شرعي
الجيش الصيني: الجنود الهنود عبروا الحدود المتنازع عليها بشكل......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط