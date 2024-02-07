نيجيريا تتخطى عقبة جنوب أفريقيا وتتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

أصبح منتخب نيجيريا أول المتأهلين إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما تغلب اليوم الأربعاء على نظيره الجنوب أفريقي في نصف النهائي بركلات الترجيح 4-2، التي لجأ إليها الفريقان بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

نيجيريا تنتظر الفائز من كوت ديفوار والكونغو

وينتظر منتخب نيجيريا الفائز من مواجهة منتخبي كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، التي تقام مساء اليوم، بحسب وكالة «فرانس برس».

- معتز الشلماني يدير مواجهة كوت ديفوار والكونغو بكأس الأمم الأفريقية

- «كاف» يختار عطية محمد ضمن طاقم تحكيم مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا

ويدين «النسور» بتأهله إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، للمرة الثامنة في تاريخه، إلى حارس مرماه ستانلي نوابيلي، بعد تصديه لركلتين ترجيحيتين من لاعبي «الأولاد».