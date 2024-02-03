الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا

القاهرة - بوابة الوسط

لحقت الكونغو الديمقراطية بنيجيريا إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في ساحل العاج بفوزها على غينيا 3-1 مساء الجمعة على ملعب الحسن واتارا في العاصمة أبيدجان.

وحولت الكونغو الديمقراطية التي حققت فوزها الأول في البطولة بعد 4 تعادلات متتالية، تخلفها بهدف لمحمد بايو (20 من ركلة جزاء)، إلى انتصار بثلاثية، حسب وكالة «فرانس برس».

وتناوب على تسجيل الأهداف كل من: شانسيل مبيمبا (27) ويوان ويسا (65 من ركلة جزاء) وآرثر ماسواكا (82)، فباتت الكونغو الديمقراطية ثاني المتأهلين إلى دور الأربعة بعد نيجيريا التي تغلبت على أنغولا 1-0.

وينتظر المنتخب الكونغولي الفائز من مواجهة ساحل العاج المضيفة أمام مالي في مباراة تلعب اليوم السبت.