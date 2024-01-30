«أسود الأطلس» في تحدٍ أمام جنوب أفريقيا دون بوفال وترقب لزياش

القاهرة - بوابة الوسط

ينتظر المنتخب المغربي، عند العاشرة مساء الثلاثاء بتوقيت ليبيا، مواجهة نارية أمام جنوب أفريقيا، في إطار ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

ولا يوجد في المباراة مجال للخطأ، لأن أي هفوة يمكن أن يكون ثمنها غاليا، ومغادرة المنافسة بشكل نهائي. وستكون هذه المباراة امتحانا حقيقيا لـ«أسود الأطلس»، لمعرفة قدرتهم على الذهاب بعيدا في هذه التظاهرة الكروية القارية. ونتيجة الإصابة، يخوض بونو وزملاؤه هذه المباراة محرومين من خدمات الجناح الطائر سفيان بوفال، بينما لم تتأكد بعد مشاركة حكيم زياش، حسب وكالة «فرانس برس».

وانتزع «أسود الأطلس» بطاقة التأهل إلى دور الـ16 إثر تسجيله فوزين وتعادل، ما مكنه من تصدر المجموعة السادسة.

غياب الجناح الأيسر بوفال للإصابة

وسيدخل المغرب هذه المقابلة محروما من جناحه الأيسر سفيان بوفال، الذي توقفت مسيرته خلال هذا العرس الكروي القاري بشكل نهائي بسبب إصابته خلال التدريب، وفق ما أعلن مدرب الأسود، وليد الراكراكي، في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة.

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وقال الركراكي بخصوص بوفال: «أعتقد أن مشاركته في نهائيات كأس الأمم الأفريقية انتهت. فقدنا لاعبا مهما». وبالنسبة لإصابته، أوضح: «يمكن أن تحصل في المقابلة. كما يمكن أن يتعرض لها اللاعب في أثناء التدريب، وستمنعه من مواصلة المشوار في المنافسة إلا إذا حصلت معجزة».

الطاقم الطبي يسابق الزمن من أجل زياش

كما أن الجناح الأيمن وأحد نجوم المنتخب المغربي، حكيم زياش، يمكن أن تبعده الإصابة أيضا عن المشاركة في هذه المقابلة. وأكد المدرب المغربي أن الطاقم الطبي يعمل كل ساعة وكل دقيقة، لعل مهاجم غلطة سراي يتجاوز الإصابة، ويكون جاهزا في مواجهة ثمن النهائي ضد جنوب أفريقيا.

وغياب اللاعبين الإثنين عن هذه التشكيلة الرسمية للأسود ليس في مصلحة المنتخب المغربي، بحكم أنهما يشكلان القوة الضاربة في هجوم المغرب، بينما يمكن أن يستعيض الركراكي عن بوفال باللاعب الشاب عبدالصمد الزلزولي، الذي أشركه في المباراة الأولى ضد تنزانيا، وانتهت بفوز زياش وزملائه بثلاثة أهداف نظيفة.

المنتخب المغربي يعول على بدائل النجوم

ويملك المغرب مجموعة مهمة من اللاعبين المتميزين، يمكن التعويل عليهم لتعويض أي غياب داخل التشكيلة الرسمية كالصيباري وعدلي، وغيرهما.

وباستثناء المقابلة الأولى ضد تنزانيا، لم يظهر المنتخب المغربي في المواجهتين التاليتين بشكل مقنع ضد الكونغو الديمقراطية وزامبيا، على الرغم من كسبه نقطة من تعادل في المباراة الأولى، وثلاث نقاط من انتصار في المقابلة الأخيرة. وكان المدرب الركراكي هدفا للكثير من الانتقادات، خاصة عقب مباراة الكونغو.